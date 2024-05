Carlos Alcaraz tampoco jugará el Masters 1.000 de Roma

El antebrazo derecho sigue dándole problemas a Carlos Alcaraz. Después de ser eliminado en cuartos de final del Masters 1.000 de Madrid, el tenista murciano se ha realizado unas pruebas y, tras las mismas, ha decidido no jugar la próxima semana en Roma: "Sentí dolor después de jugar en Madrid, molestias en mi brazo. Hoy me hecho unas pruebas y tengo un edema muscular en pronador redondo, consecuencia de mi última lesión. Desgraciadamente no voy a poder jugar en Roma. Necesito descanso para recuperarme y poder jugar sin dolor al 100%", ha anunciado el jugador de El Palmar.

De este modo, Alcaraz no volverá a jugar hasta Roland Garros, que comienza a finales de este mes.