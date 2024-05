El Full Energía, al 'playoff' por la puerta grande

"Fue un tsunami de emociones", así califica Alfonso Rodríguez, entrenador del Full Energía Zaragoza, la victoria ante el Ibiza por 5-8 del pasado domingo, que dio el billete al club aragonés para disputar el playoff de ascenso a Primera División y, ojalá, acompañar al Wanapix Sala 10 el próximo año en la categoría de oro del fútbol sala nacional.

Rodríguez explica cómo el equipo pudo pasar de perder por tres goles a terminar ganando por esa misma diferencia tras anotar seis tantos seguidos en la segunda parte: "Empezamos bien, lo que pasa es que cuando nos empatan a dos con un gol en propia puerta empezamos a pensar, ‘y si no nos clasificamos’. En el tramo final de la primera parte, el Ibiza estuvo mejor y nos fuimos 4-2 al descanso. En el vestuario había una mezcla de abatimiento y otros jugadores intentaban empujar al resto", relata.

En el comienzo de la segunda parte el escenario empeoró, y el Full Energía Zaragoza encajó el quinto. Fue en ese momento, cuando parecía sentenciado, que el club aragonés se soltó la melena y comenzó a jugar sin presión para dar la vuelta al encuentro: "Nada más salir del descanso recibimos el mazazo del 5-2. Pero cuando peor estábamos, con casi todo perdido, nos quitamos el estrés que llevábamos. Marcamos el 5-3 enseguida y cuando quedaban 8 minutos, preparamos la camiseta del portero jugador, que al final no usamos porque marcamos el 5-4. A partir de ahí, entramos en un momento bueno, y sentimos un empuje enorme porque sabíamos que íbamos a, como mínimo, igualar el partido. Entonces, conseguimos empatar y ellos arriesgaron sacando al portero y sentenciamos con tres goles más", narra el entrenador del conjunto aragonés.

Ahora, todo pasa por derrotar al UMA Antequera, segundo clasificado, al mejor de tres partidos, comenzando el sábado 25 de mayo (19.00): "Los partidos de Liga contra el Antequera fueron muy igualados, en casa hicimos un partidazo y merecimos ganar, de tres goles que nos marcaron dos fueron en propia y remontamos un 0-2. Allí también pudimos haber empatado", explica Alfonso Rodríguez.

Pero el técnico del Full Energía destaca un factor fundamental para tener posibilidades de pasar la eliminatoria, quitarse cualquier tipo de presión por el ascenso: "No hemos sabido gestionar la presión durante la temporada. Cuando teníamos en nuestra mano el playoff, esa obligación de clasificar la convertimos en presión. Los mejores partidos han venido cuando hemos jugado sin ella y eso nos ha llevado a ser nosotros mismos. No nos tenemos que obligar ni sentir esa presión, porque hasta ahora no hemos sido capaces de gestionarla y nos produce más estrés que motivación. Saldremos a competir la eliminatoria, con nuestra manera de jugar y nuestro sistema", remata.