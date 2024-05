María Delgado: "Sé que si estoy a un buen nivel podré pelear por estar arriba en los Juegos"

María Delgado ha hecho un pequeño alto en su preparación para los que serán sus terceros Juegos Paralímpicos para estar en Zaragoza junto al también internacional Iván Salguero y participar en una charla dentro del proyecto ‘Camino a París’ que ha organizado CaixaBank en el salón de actos del Grupo San Valero.

¿En qué momento de preparación para los Juegos se encuentra?

Quedan 17 semanas y estoy ultimando la preparación. Ya me siento casi preparada, con confianza y la suficiente consistencia de que he hecho un gran ciclo paralímpico estos tres años atrás. Así que con muchas ganas de que llegue el día.

Ha sido un ciclo olímpico más corto de lo habitual. ¿Eso se ha notado en la preparación?

Personalmente no lo he notado demasiado. Es cierto que se ha pasado muy rápido y que han sido tres años muy intensos enfocados a París. Ha sido un ciclo casi normal.

¿Qué le queda por hacer en estas 17 semanas hasta París?

Como referencia tenemos en tres semanas la Copa del Mundo de Berlín, también preparatoria para los Juegos, y también estaré en el Trofeo Ciudad de Zaragoza que organiza mi club, el Stadium Casablanca la primera semana de julio, y tal vez haga dos o tres competiciones más a nivel nacional. Al final todo es preparatorio para los Juegos.

Es muy joven pero van a ser ya sus terceros Juegos Paralímpicos. ¿La experiencia le da más tranquilidad o más responsabilidad?

Ambas dos. Primero experiencia, por supuesto, porque ya llevo la mochila cargada. Son once o doce años en la selección absoluta que me hace haber vivido muchas cosas, buenas y malas, que me han hecho aprender y lo veo muy positivo. Pero por otro lado también está esa responsabilidad porque casi siempre estoy arriba, casi siempre consigo medallas, entonces tienes esa responsabilidad de tener que cumplir ese deber de conseguir medalla, que es muy difícil. Aunque por supuesto que voy a pelear por ello y a darlo todo para conseguirlo.

¿Cuál es su objetivo?

No pensar en medallas para mí sería raro. Es inevitable pensar en ello. Pero a la vez pienso mucho en mí, en cómo debo hacer las cosas porque sé que si estoy a un buen nivel propio voy a poder estar arriba luchando. Por eso es importante hacer bien las cosas, trabajar duro estas semanas, no cometer ningún error grave, llegar allí y poder demostrar mi nivel.

Van a ser unos Juegos más inclusivos que nunca y el Gobierno va a dar los mismos premios a Olímpicos y Paralímpicos. ¿Cómo vive esos avances?

Realmente se siente ese avance y esa ilusión. El apoyo que recibimos es cada vez mayor. Y eso que nosotros hemos empezado ya en un deporte paralímpico en el que había arrancado este cambio, entonces lo veo de la manera más positiva posible. Creo que vamos por el camino correcto. Todavía quedan por dar pasos y no debemos dejar de dar pasos para avanzar en esa inclusión de los deportistas con discapacidad. Al final somos deportistas, sin más adjetivos. Nos dedicamos en cuerpo y alma al deporte y eso es lo que hay que valorar.

En su caso lleva ya más de una década en el Centro de Alto Rendimiento. ¿Cómo es su vida allí?

La planificación y el entrenamiento es exactamente igual que el de los olímpicos, al final cada grupo tiene su propio programa. En la natación apenas hay diferencias en cuanto a las reglas, en mi caso no hay ninguna con la natación convencional y el esfuerzo es el mismo.

¿Dónde queda más por avanzar, dentro del deporte, en federaciones, instituciones, clubs, o fuera, en la visión que tiene de ustedes la sociedad?

Creo que está cambiando todo pero que la sociedad nos vea de manera normalizada, que vea que el deporte paralímpico es deporte, competición, y que, a pesar de tener discapacidad, competimos por ganar y nada más. Entrenamos para eso y representar a España. Otra parte muy importante son los medios, nos dan mucha difusión pero necesitamos mejorar más todavía porque al final lo que sale en los medios se conoce más y se apoya más. Es una bola de nieve.

¿Se siente un referente?

En mi día a día no soy consciente pero llegan estos actos o chavales jóvenes que te lo hacen ver y realmente eso sí es una responsabilidad porque se fijan en ti, en lo bueno y en lo malo. Es una responsabilidad pero también todo un privilegio.

Al final de la charla ha venido un joven con discapacidad preguntando dónde tenía que apuntarse para ir a nadar. Eso también debe de ser satisfactorio.

Sí, es precioso, es con lo que sueña cualquier deportista, ser un referente y llegar a lo más alto. Como decía también es una responsabilidad que debemos asumir.

¿En Zaragoza nota el cariño de la gente?

Sí, cada vez que vengo lo noto muchísimo en el club, en todos los socios, y me gusta mucho volver a casa y disfrutar de Zaragoza.