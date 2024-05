Así será la Fan Zone de la Copa de la Reina en Zaragoza

La cuenta atrás ya ha comenzado. Tan solo faltan unos días para que Zaragoza albergue la final de la Copa de la Reina que enfrentará a la Real Sociedad y al FC Barcelona este sábado 18 de mayo en La Romareda. La capital aragonesa albergará un partido donde se podrán ver a las mejores jugadoras del panorama nacional y mundial como la aragonesa Salma Paralluelo o las dos últimas ganadoras del Balón de Oro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

Ya se han vendido más de 20.000 entradas para la cita que tendrá la visita especial de la reina Letizia que estará en el palco del estadio. El Parque Grande José Antonio Labordeta ha sido el lugar elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para albergar la Fan Zone.

Con motivo del encuentro, la RFEF ha preparado numerosas actividades desde primera hora de la mañana. A partir de las 11.30 horas y hasta las 17.30, el parque más grande de la capital aragonesa albergará multitud de retos y actividades lúdicas, tales como partidillos de fútbol 3x3, experiencias inmersivas como el photoboot, torneos de futbolín y de e-sports y conseguir fantásticos regalos.

Todos los asistentes, además, podrán participar en retos con el influencer Paul Ferrer. Será una gran fiesta del fútbol español amenizada por un DJ y un animador. Además, se instalará un stand de trofeos, junto a la exposición fotográfica de la Copa del Mundo “Camino hacia la Estrella”. Además de todos estos actos, los aficionados podrán posar junto al trofeo de la Copa del Mundo y la Nations League.

Presencia de la reina Letizia

La Casa Real no suele estar presente en este tipo de encuentros salvo en la final de fútbol masculina, que sí está presidida por el Rey. Doña Letizia Ortiz no acudía a una final desde 2019, cuando se celebró en Granada y acabó ganando la Real Sociedad. En el resto de deportes no es habitual contar con presencia de la Casa Real y en Zaragoza ha habido ejemplos de ello con la Copa de la Reina de baloncesto el año pasado o la Copa del Rey de balonmano en 2008.

Designación arbitral

La RFEF ha dado a conocer esta mañana las árbitras designadas para dirigir la final de la Copa de la Reina. María Eugenia Gil Soriano del Comité de Árbitros de Galicia será la colegiada del encuentro y estará asistida por Andrada Aloman e Iria Rosendo González. La encargada de la sala VAR será Elisabeth Calvo Valentín.