La FEDME considera "indispensable" que Aragón acoja competiciones de esquí debido a su impacto económico

La FEDME denuncia que "en 2024 no se han podido celebrar en Aragón los Campeonatos de España, de una especialidad olímpica como es el esquí de montaña, en las estaciones de Aramon Cerler y Aramon Panticosa, donde estaban inicialmente previstos". Esta también explica la importancia de acoger este tipo de eventos deportivos nacionales para poder dar paso a competiciones internacionales, comparando lo que se recaudó en Cataluña gracias a los Campeonatos y Copas del Mundo y Europa celebradas en la estación de Boí Taüll: "El impacto económico total del Campeonato de Europa celebrado en Boí Taüll en 2022 fue de 862.500 € y supuso 200 puestos de trabajo. El impacto económico total del Campeonato del Mundo celebrado en Boí Taüll en 2023 fue de 1.587.000 € y conllevó 242 puestos de trabajo en la Vall de Boí".

Estos consideran "una injusticia para el deporte aragonés y los territorios afectados", y como mantuvieron reuniones con la Directora General de Deporte y el Consejero de Haciendo y Administración Pública sin "conseguir revertir la situación", incluso afirmando que se mintió en las Cortes de Aragón ante la contestación sobre el porqué no se pudieron celebrar esas pruebas, cuando se afirmó que fue debido a que "el presidente de la FEDME se negó a cambiar las fechas", algo que dice, es "absolutamente falso".

Desde la FEDME se intentó hacerles ver el error y la injusticia que se estaba cometiendo con el deporte aragonés y con los territorios afectados. Se mantuvieron reuniones con la Directora General de Deportes y con el Consejero de Hacienda y Administración Pública. Lamentablemente, no se consiguió revertir la situación, y lo que es peor, se mintió en las Cortes de Aragón ante las preguntas que formuló la oposición en relación con este asunto. Cuando se dan las respuestas a las interpelaciones se contesta que estas pruebas no se han podido celebrar, “porque el presidente de la FEDME se negó a cambiar las fechas”, algo absolutamente falso. La voluntad de la FEDME, y de los dos clubes aragoneses que querían organizar estas pruebas (Montañeros de Aragón de Barbastro y el Club de Montaña Pirineos de Zaragoza) ha sido de máxima colaboración. En Aragón no ha existido ni esa opción, mientras que en las otras estaciones españolas con las que se han tenido que organizar urgentemente estas pruebas (Baqueira Beret y Sierra Nevada) el entendimiento desde el principio ha sido total, y si se han tenido que cambiar las fechas propuestas, así se ha hecho. La “excusa” que ponen nuestros gobernantes es que “se limitan a trasladar una información de una sociedad en la que no son mayoritarios”

Por todo ello, acusan al Gobierno de Aragón de incumplir "dos obligaciones que sí le vienen impuestas por ley: la de velar por la promoción de todos los deportes y la de hacer valer los intereses generales en aquellas empresas en las que participa".

El Presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Alberto Aroya afirma: "Quedo a disposición de nuestros gobernantes para trabajar conjuntamente en este marco y hacer realidad los sueños que llevamos años intentando conseguir. Para construir este país de montañas que debemos conservar para las próximas generaciones".