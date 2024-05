Salma Paralluelo: "Sería muy bonito poder celebrar un título con los amigos y familiares que tengo en Zaragoza"

Volver a casa siempre es especial, pero todavía más si es para disputar la final de la Copa de la Reina delante de toda tu gente y en el estadio en el que de pequeña has visto jugar al equipo de tu ciudad. Salma Paralluelo se ha mostrado ilusionada con su regreso a Zaragoza y la oportunidad de disputar, el sábado, el encuentro ante la Real Sociedad en La Romareda: "Con mucha ilusión de jugar en Zaragoza, ahí me he criado y crecido y va a ser muy especial. Va a venir mucha gente, y después del partido, si todo ha salido bien, el fijarme en la grada y ver a gente conocida con la que he pasado muchos años en Zaragoza va a ser superguay", expresaba durante la atención a los medios antes de disputar la final de la Copa

Pero todavía sería más especial si el FC Barcelona se proclama campeón de la Copa, algo que no se saldría de la norma, ya que las catalanas son las principales favoritas a llevarse este título: "Volver a casa siempre es especial, pero todavía más si es para disputar la final de la Copa de la Reina delante de toda tu gente y en el estadio en el que de pequeña has visto jugar al equipo de tu ciudad. Salma Paralluelo se ha mostrado ilusionada con su regreso a Zaragoza y la oportunidad de disputar, el sábado, el encuentro ante la Real Sociedad en La Romareda: "Con mucha ilusión de jugar en Zaragoza, ahí me he criado y crecido y va a ser muy especial. Va a venir mucha gente, y después del partido, si todo ha salido bien, el fijarme en la grada y ver a gente conocida con la que he pasado muchos años en Zaragoza va a ser superguay", expresaba durante la atención a los medios antes de disputar la final de la Copa

Pero todavía sería más especial si el FC Barcelona se proclama campeón de la Copa, algo que no se saldría de la norma, ya que las catalanas son las principales favoritas a llevarse este título: "Sería muy bonito poder celebrarlo con amigos, familiares que tengo allí. También el hecho de ganar la Copa de la Reina, porque es un título que tengo pendiente y seguir cumpliendo los objetivos de la temporada", explicaba Salma.

Además, el ambiente acompañará a que sea un día inolvidable para la zaragozana, ya que hasta el momento se han vendido más de 20.000 entradas para este partido: «Espero que haya un buen ambiente, es una final de la Copa y espero que la gente se anime y podamos vivir una buena noche de fútbol», declaraba la atacante.

Aunque no era una espectadora asidua de los partidos del Zaragoza en La Romareda, a la delantera del FC Barcelona le ilusiona que ahora sea ella a la que le toque ser la protagonista sobre el césped: «De pequeña no he ido a muchos, pero sí a un par y que ahora pueda jugarlo ahí va a ser muy emocionante para mí», afirmaba.

A nivel personal, Salma explicaba que tanto ella como el equipo llegan algo saturados de minutos en esta recta final de temporada, pero saben de la importancia de las próximas semanas para el devenir del club: «Ahora, acumulando tantos partidos a final de temporada, nos pueden pesar un poco más. Tenemos dos objetivos en los que tenemos el foco, luego estará también el verano con la Eurocopa, Juegos Olímpicos y creo que hay retos muy importantes e ilusionantes. Hay que estar preparada mentalmente».

El FC Barcelona tiene la oportunidad de lograr dos títulos consecutivos en los próximos días, primero la final de la Copa del Rey este sábado, pero también la Champions League, tras eliminar al Chelsea en las semifinales. Por lo que Salma sabe de la importancia de la próxima semana: «Está saliendo muy bien, queda lo último, dos semanas, dos finales y ojalá podamos seguir cumpliendo los objetivos que nos quedan».

A priori, el conjunto catalán es el favorito para llevarse el partido en La Romareda, tras vencer 3-0 y 1-7 a la Real Sociedad en los dos encuentros de Liga. Pero Salma advierte que en una final no hay favoritas y puede pasar de todo: «Es una final y las finales hay que jugarlas. Ya nos hemos enfrentado esta temporada, pero en una final todo cambia, hay que estar muy metidas, jugar a lo nuestro y seguir el plan de partido que el míster nos ha dado».

La delantera también ha querido enviar un mensaje a todas aquellas niñas que la tienen como referente: «El ver que ahora puedo ser referente para muchas niñas es muy bonito. Solo puedo decirles que sigan sus pasos, que intenten disfrutar y encuentren su camino».ería muy bonito poder celebrarlo con amigos, familiares que tengo allí. También el hecho de ganar la Copa de la Reina, porque es un título que tengo pendiente y seguir cumpliendo los objetivos de la temporada", explicaba Salma.

Además, el ambiente acompañará a que sea un día inolvidable para la zaragozana, ya que hasta el momento se han vendido más de 20.000 entradas para este partido: "Espero que haya un buen ambiente, es una final de la Copa y espero que la gente se anime y podamos vivir una buena noche de fútbol", declaraba la atacante.

Aunque no era una espectadora asidua de los partidos del Zaragoza en La Romareda, a la delantera del FC Barcelona le ilusiona que ahora sea ella a la que le toque ser la protagonista sobre el césped: "De pequeña no he ido a muchos, pero sí a un par y que ahora pueda jugarlo ahí va a ser muy emocionante para mí", afirmaba.

A nivel personal, Salma explicaba que tanto ella como el equipo llegan algo saturados de minutos en esta recta final de temporada, pero saben de la importancia de las próximas semanas para el devenir del club: "Ahora, acumulando tantos partidos a final de temporada, nos pueden pesar un poco más. Tenemos dos objetivos en los que tenemos el foco, luego estará también el verano con la Eurocopa, Juegos Olímpicos y creo que hay retos muy importantes e ilusionantes. Hay que estar preparada mentalmente".

El FC Barcelona tiene la oportunidad de lograr dos títulos consecutivos en los próximos días, primero la final de la Copa del Rey este sábado, pero también la Champions League, tras eliminar al Chelsea en las semifinales. Por lo que Salma sabe de la importancia de la próxima semana: "Está saliendo muy bien, queda lo último, dos semanas, dos finales y ojalá podamos seguir cumpliendo los objetivos que nos quedan".

A priori, el conjunto catalán es el favorito para llevarse el partido en La Romareda, tras vencer 3-0 y 1-7 a la Real Sociedad en los dos encuentros de Liga. Pero Salma advierte que en una final no hay favoritas y puede pasar de todo: "Es una final y las finales hay que jugarlas. Ya nos hemos enfrentado esta temporada, pero en una final todo cambia, hay que estar muy metidas, jugar a lo nuestro y seguir el plan de partido que el míster nos ha dado".

La delantera también ha querido enviar un mensaje a todas aquellas niñas que la tienen como referente: "El ver que ahora puedo ser referente para muchas niñas es muy bonito. Solo puedo decirles que sigan sus pasos, que intenten disfrutar y encuentren su camino".