Carlos Retamar: "No podía haber soñado un final mejor"

El pasado sábado 11 de mayo no cabía un alma en el Siglo XXI, y el principal culpable de ello fue Carlos Retamar, el eterno capitán del Wanapix Sala 10 Zaragoza. Tras 23 años de carrera, y 13 de ellos en el conjunto zaragozano, decía adiós a las pistas, tras lograr algo con lo que llevaba soñando desde que el equipo bajó a Segunda: el regreso a Primera División: "Creo que nos lo debíamos, hay mucha gente que lleva años y que apostó por quedarse aquí e intentarlo. Estoy muy contento por poder volver a verles en Primera División y ahora desde otro plano les voy a disfrutar muchísimo. Creo que esta ciudad y este club merecían volver a este lugar", cuenta Reta.

Lo hizo con una victoria 5-2 ante el Betis, ante el que, además, logró el gol número 300 de su carrera, cerrando esta etapa de una manera todavía más especial. Pero más allá de las cifras, el capitán del Sala 10 se muestra eternamente agradecido por el cariño mostrado por su afición: "Fueron muchos los sentimientos que salieron, no me esperaba tanto cariño. Intenté hacer una despedida lo más yo posible con el vídeo dándoles un homenaje a ellos, porque no me podía despedir sin acordarme de toda la gente que ha estado conmigo en este camino. Muy contento de cómo salió todo, creo que no podía haber soñado un final mejor", explica.

También destaca la importancia que ha tenido su técnico, Jorge Palos, en la consecución de este acenso: "El equipo lleva su sello, es un trabajador nato. Viene de las nuevas generaciones en la que está todo muy estudiado, pero también es muy didáctico a la hora de explicar las cosas e intenta que todos entremos en lo que quiere hacer y que lo entendamos. Está generando un sentimiento de pertenencia, todo el mundo se ve muy reflejado en lo que hace el primer equipo, creo que el Sala 10 está en muy buenas manos", afirma.

De ahora en adelante, cuando empiece la próxima temporada, Carlos Retamar no se vestirá de futbolista por primera vez en 23 años, aunque explica que seguirá muy vinculado al club zaragozano: "Este año he estado compaginando mi carrera con la coordinación de las categorías inferiores. Ha sido algo que me ha venido muy bien al haber estado fuera por lesiones, haber ido aprendiendo. Voy a seguir dentro del club, como dijo el presidente el otro día. Ya veremos qué más puestos puedo abarcar, pero en principio seguro la coordinación".

Además, como coordinador de la cantera, Reta asegura que "goza de buena salud" y augura un futuro prometedor a las categorías inferiores del Sala 10: "Hay muchos jugadores en la base con mucha proyección, y hay que cuidarlos porque es muy difícil pasar de juvenil al primer equipo en Primera División. Cuando descendimos a Segunda yo les decía que los mayores beneficiados de un descenso son ellos porque ese salto es mucho menor, aun siendo grande. Ahora con el ascenso hay un pasito más que quizá es más complicado y tienen que tener más paciencia. Estamos intentando tener un filial a un paso intermedio para tener una mejor estructura como club. Hay que seguir cuidando a estos chicos y ojalá algún día revienten el Siglo XXI también".

