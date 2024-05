Emilio Larraz: "Hay que poner en valor la temporada de los chicos porque ha sido excelente"

El técnico del Deportivo Aragón, Emilio Larraz, ha comparecido en la previa del partido de vuelta ante el Pontevedra este domingo (18.00), en la que ha explicado todas las dificultades a las que tiene que hacer frente el equipo en lo relacionado a las bajas, tanto por lesión como por convocatoria con el primer equipo. Además, ha reconocido la gran temporada de los jugadores del filial, que califica de "excelente".

El entrenador zaragocista ha expresado como se encuentra el equipo tras la victoria lograda en la ida en La Romareda, después de remontar a los gallegos: "El equipo está muy feliz y orgulloso de todo lo conseguido esta temporada. Hay que poner en valor la temporada de los chicos porque ha sido excelente. Ahora tenemos un reto más grande aún, en un estadio con mucha afición rival y tienen ese gen e ilusión de conseguir saltar este obstáculo también, pero las dificultades son cada vez mayores".

Además, ha puesto en valor el que su equipo haya conseguido clasificar para el playoff, a pesar de todas las dificultades y ausencias de jugadores durante todo el año: "En la situación que estamos, y vamos a ir con más bajas que a La Romareda, han tenido que vivir toda la temporada. Las 34 jornadas ha habido muchas ausencias, pero eso les ha ayudado a generar un gen competitivo y superar adversidades enorme. Tenían la ilusión de llegar a playoff y lo han conseguido. A pesar de todo tuvieron la valentía de ganar el partido de ida y eso les ha llenado de orgullo"

En cuanto a las nuevas bajas, Emilio ha confirmado que la presencia de Chema Aragüés en Pontevedra está "prácticamente descartada", después de salir sustituido en el anterior encuentro después de torcerse en tobillo en una arrancada por banda. Además, contará con nuevas bajas, ya que Víctor Fernández deberá de tirar de la cantera para completar la convocatoria para jugar ante el Racing de Ferrol.

Ante todas estas adversidades, el técnico del Deportivo Aragón tiene claro el mérito de su equipo, ya que en ningún momento se les presionó para conseguir esta clasificación, que no entraba dentro de los objetivos principales de la temporada: "Hemos tenido siempre muy claro los objetivos del filial, eran en primer lugar ayudar al primer equipo y a partir de ahí que crezcan ellos individualmente. Luego van los objetivos clasificatorios, pero nunca les hemos exigido más que un comportamiento ante los entrenamientos y la competición. Si se gana mucho mejor, pero el trabajo y el orgullo es el mismo. Ellos están ilusionados y la victoria del otro día te da puntos a favor, tenemos nuestro potencial", declaraba.

Su rival es uno de los proyectos de Segunda RFEF hechos para lograr el ascenso a Primera, algo que se dejó ver en La Romareda con su forma de jugar, aunque no se materializase en ocasiones claras: "Es uno de los proyectos de ascenso más importantes de la categoría, junto a Numancia o Logroñés. En cada grupo ha habido varios, que tienen la obligación de ser campeones y ascender. Cualquier equipo del playoff tiene un potencial muy importante. En cuanto al Pontevedra, la dificultad que tiene es que es un equipo con un concepto de juego muy profesional, te exige mucho, y más aún sin cambios", afirmaba Larraz.

Es por ello que el entrenador del filial piensa que su tipo de juego no va a variar demasiado a lo visto en la ida, por lo que los chicos deberán de buscar lo mismo que les llevó a conseguir la victoria: "Va a ser similar, ellos tienen muy interiorizada la forma de jugar que plasmaron en La Romareda. Las sensaciones fueron que ellos son superiores, y a priori lo son, pero eso no se materializó en ocasiones claras de ellos o una intervención de Acín importante. Los chicos hicieron un trabajo excelente para conseguir igualar una situación que partía de una desigualdad importante. Van a tratar de someternos con el balón e ir al ataque y nosotros tenemos que tratar de ser capaces de hacer lo mismo que el otro día y tratar de no precipitarnos con el balón, ya que tenemos más nivel de juego con balón que lo que mostramos en la ida, explicaba.

Pero la realidad es que, pese a esa supuesta superioridad, el Deportivo Aragón es quien tiene el resultado a su favor, y le valen tanto el empate como la victoria para pasar a la siguiente fase de la eliminatoria, tal y como ha afirmado Larraz: "A día de hoy, de los tres resultados, dos nos favorecen, así que, a pesar de que el papel de favorito lo sigan teniendo ellos, a día de hoy lo tenemos un poco mejor y vamos a pelear por esas opciones.

El técnico también ha reflexionado acerca de esta generación de jugadores del filial, halagando su comportamiento dentro del vestuario, su trabajo y su esfuerzo para tratar de crecer como futbolistas: "La mayor diferencia de esta etapa es la cultura que tienen, la Ciudad Deportiva consigue que cuando estos chicos suben arriba tienen interiorizada una cultura del trabajo, que las cosas se consiguen trabajando, esforzándote, siendo un buen compañero y respetando a los entrenadores. Son muy fáciles de dirigir y hay que ponerlo en valor, todos los que están participando con el primer equipo, todos los cuerpos técnicos han dicho que da gusto.

Además de que de cara a los próximos años, la base del equipo todavía es joven, e incluso hay jugadores que debutan en el primer equipo con edad de juvenil: "De esta plantilla solo habría dos jugadores que terminarían su etapa sub 23, es un grupo muy joven. Los veteranos del equipo continúan, hay chicos que han jugado en el primer equipo como Liso, Terrer, o Barrachina que son juveniles. La respuesta está siendo buena y es para sentirse orgullosos, concluía Larraz.