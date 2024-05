Sueños que vuelan hacia lo más alto

No. No son las colas, la ‘cumbre a toda costa’, los helicópteros o la explotación comercial. Tampoco. Tampoco es sólo abrir una vía, las invernales, bajar esquiando o los récords de velocidad. El ochomilismo es algo más que escepticismo y lo imposible. Dos aragoneses reniegan de estos paradigmas. Porque cuando lo que tira es el reto personal, el respeto a la montaña, la tradición familiar, la ilusión del niño que un día soñó, entonces, esa conquista trasciende.

Cristóbal Cuello y Andrés Vilalta partirán en menos de un mes hacia Pakistán, al Karakórum, para cumplir su deuda personal con el ochomilismo. Se van al Broad Peak (8.051 metros), iniciática aventura, proyecto que celebra el 75 aniversario del Club Montañeros de Aragón de Barbastro.

Quieren hacerla en puro estilo alpino, es decir, sin utilizar oxígeno suplementario, sin cuerdas fijas, porteándose ellos mismos el material, sin sherpas, lejos de colas y formas criticables, a la ‘antigua usanza’, lejos de las formas criticables al legado aventurero, en el retorno de los clubes de Aragón a estas latitudes. “Es una zona que aún se mantiene salvaje y eso nos atrae. Desde el ‘mundillo’ nos han dicho que se espera que vaya gente esta temporada al Broad Peak, pero no es una de esas cimas que se quieran subir a toda costa, en la que nos encontraremos colas que se ven en el Everest. Es una pena que solo se conozca lo malo que ocurre alrededor de los ochomiles. Yo prefiero pensar que, al menos, las expediciones las manejan gente de aquí y se pueden llevar parte del pastel, que antes se comían los extranjeros”, asiente con buena visión Vilalta.

Su ilusión no se ve afectada por la mala prensa que está recibiendo el himalayismo. “Ahora parece que un 8.000 no tiene trascendencia porque el 90% va con oxígeno, sherpas y cuerdas. Menospreciarla es insultar a la montaña y ella es la misma, no ha perdido valor. Pero vivimos en una sociedad atrapada por la singularidad en hacer algo el primero, como si eso fuera lo normal. Los que no queremos eso, los que no pretendemos ganar el Piolet de Oro, nos quitamos de encima esa relevancia, tenemos esa ventaja. Vamos porque es una apuesta con nosotros mismos y con la montaña”, afirma el barbastrense Cristóbal Cuello.

Dos trayectorias lógicas que concluyen en una ilusión

Su camino hacia el Karakórum empieza desde hace tiempo. Para Cristóbal en esas lecturas eternas de libros sobre cimas invencibles en su habitación cuando era más joven. “Antes de ponerme las botas o los esquíes ya había viajado por medio mundo leyendo”, reconoce. Desde allí se ha trillado Pirineos y Alpes y ha ascendido Elbrus (5.642 metros), Island Peak (6.189) o Aconcagua (6.962). “Hace tiempo que tenía la idea, pero estaba en stand by. La pandemia paralizó todos los proyectos. El año pasado sí queríamos haber hecho el Muztagh Ata (7.546) en China, pero no pudo ser”, revisa su trayectoria Cristóbal.

A Andrés le viene de familia. Su padre José acompañaba a Carlos Pauner en sus andanzas ochomileras, culminó el Nanga Parbat (8.126) y rondó por el propio Broad Peak, el Gasherbrum I y el Cho Oyu. “En el Broad Peak se cayó a una grieta. Por eso tenía una conexión, una nostalgia con esa cima”, dice el montisonense.

Y esa conexión hizo que el único aragonés que ha hollado los 14 ochomiles lo fichara para hacer el circuito del ‘Leopardo de las Nieves’ en territorio de la antiguo Unión Soviética. “Me invitó Raúl Martínez y Carlos Pauner a acompañarles al Pico Lenin (7.134) . Allí empecé a darme cuenta de que podía hacer otras cosas, que estaba capacitado”. Al año siguiente aprendió en las dificultades que encontraron en el intento frustrado al Korzhenevskaya (Tayikistán) y se sacó la espina, ya sin su padrino Pauner, en el Aconcagua.

Como decimos, ambos han hecho por separado el recorrido habitual antes de enfrentarse a los más grandes, subiendo cota en expediciones cada vez más exigentes. Solo les faltaba una cosa, encontrarse. Y eso pasó por causalidad más que por casualidad. Uno de Barbastro y otro de Monzón. Uno el responsable de la sección de alta montaña del Club Montisonense y el otro su homónimo en Montañeros de Barbastro. Tan cerca y tan lejos, coincidieron en la Escuela de Montaña de Benasque, haciendo el curso para convertirse en monitores. “Nos dimos cuenta que nos compenetrábamos bien y fuimos gestando del proyecto”, dice Cristóbal.

Preparativos y consejos

Tres años de intensas charlas, de salidas al Pirineo y de planes que se fueron concretando en buscar patrocinadores, contactar con las empresas pakistaníes de logística y preparar todo el material, una penosa aproximación que está cerca de finalizar. ¡Y entrenamientos, muchos entrenamientos! “Salimos al menos tres días a la semana a correr y los fines de semana vamos al Pirineo. Si viviera en Benasque o Torla saldría todos los días. Pero lo peor es la parte psicológica. Porque desde noviembre que compramos los billetes lo tienes metido en la cabeza, pero tienes que seguir haciendo tu vida, con días malos y buenos, que te afectan, que hacen que un día pienses que no vas a estar preparado y al otro recuperas la confianza.”, remarca Andrés. A eso suman un seguimiento médico exhaustivo con la especialista Anna Carceller.

La primera vez siempre genera dudas por la falta de referencias y la ausencia de experiencia en estos ambientes. Aunque saben qué es una expedición de altura, han pedido consejos para ampliar sus conocimientos: “Con mi padre no suelo hablar de esto porque entiendo que me quiere proteger. Es normal. Con Carlos sí me suelo explayar más. Me dice que no pare de andar nunca porque si paro tendré problemas, que ande más rápido más despacio, pero que ande”, declara Vilalta.

Embarcarán hacia Islamabad el 13 de junio. Luego, por avión o coche, según dicten las condiciones, pondrán rumbo a Skardu. No irán solos. Otros cuatro montañeros de Montañeros de Aragón de Barbastro harán este viaje cuyo primer destino será la ascensión del Khosar Gang (6.046). Esta cumbre les servirá de aclimatación para la primera rotación en el Broad Peak.

Luego volverán a Skardu y emprenderán el mítico trekking del Baltoro para, si todo va bien, acoplarse en el Campo Base, el 28 o 29 de junio. Allí empezará un diálogo con la montaña para pedirle permiso para subirla. “Si subimos el Khosar Gang podremos acortar las fases de aclimatación. Luego tocará leer la montaña y no tener ansia de salir, no querer anticiparte a la fecha en la que tienes que subir. Ella ya te lo dirá y si este año no te dice que subas, pues no subes y así te mantendrás vivo para la siguiente”, indica con inteligencia Vilalta.

Diálogo con la montaña

Saben que la clave para conquistarla será tener una buena meteo, el estado de la vía, mantener la salud durante el largo viaje y una compenetración sin fisuras. “Si puede salir algún roce, lo solventaremos rápido porque decimos las cosas claras. Hemos hecho esa piña. Tenemos los dos un concepto similar de la montaña. Somos mulos de carga, nos ponemos la mochila y agachamos la cabeza y para arriba”, insiste Cristóbal. “El otro día hablando con Santiago Quintero, un experto alpinista ecuatoriano con el que coincidimos en el Pico Lenin, me decía: ‘Hermano, tú estás muy fuerte, el Broad Peak no lo vas a subir con tu fuerza, lo vas a subir con el corazón’”, indica Andrés.

Llaveros cuya recaudación irá a la Fundación de Carlos Pauner / Servicio especial

No quieren visualizar el momento que alcancen la cima, pero Cristóbal sueña con izar en ella la bandera del Club Montañeros de Aragón de Barbastro y Andrés llevará su especial amuleto: “Siempre llevo en la mochila un amuleto que me prepararon mis sobrinos: una rasta de su perro, un dibujo y una piedra. Espero llevarlas hasta el Broad Peak”.

No dejarán nada en la cima. Sí en el lugar. Porque antes de ir han preparado unos llaveros cuya recaudación irá a la Fundación de Carlos Pauner que invierte en proyectos locales. “Cuando fui a Tayikistán y Kirguigistán me di cuenta que había ido a subir una montaña, pero no había dejado nada en el país. Pensamos que podía ser algo positivo dejar una contribución de esa gente que nos quiere colaborar y no sabíamos como hacerlo. Mi mujer pensó en los llaveros y los estamos vendiendo. No sé si conseguiremos algo, pero si podemos contribuir a ayudar a un colegio o un orfanato será suficiente”, remata Andrés. Porque subirán con el corazón, con un buen y gran corazón.

Suscríbete para seguir leyendo