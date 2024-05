Irene Burillo: "Esta clasificación ha sido un premio al trabajo de todos estos años"

Esta edición de Roland Garros cuenta con una representante aragonesa de lujo, que se ha conseguido clasificar al cuadro final en su primera participación en este Grand Slam. Irene Burillo completó una previa perfecta, ganando sus tres partidos sin ceder un solo set. La caspolina está viviendo un auténtico sueño en París que continuará la semana que viene, cuando se enfrentará a su rival en primera ronda, la japonesa Moyuka Uchijima, top 80 de la WTA y vieja conocida de los zaragozanos, ya que fue la ganadora del torneo ITF W100 disputado en la ciudad hace poco más de un mes. La tenista revelación de esta edición de Roland Garros ha atendido a El Periódico de Aragón.

P: ¿Cómo se describe como jugadora?

R: Una de mis fortalezas ahora mismo es que a nivel físico estoy muy bien, tengo aguante para jugar tres horas de partido sin problemas. En cuanto a los golpes, de derechas me bota bastante la pelota y tengo mucho peso de bola. También tengo mucha variedad de golpes y de revés. Recorto muy bien la pista, soy bastante rápida y me sé adaptar bien a todos los estilos de juegos, no solamente tengo un plan A, sino que dependiendo con quien juegue puedo tener un plan B.

P: ¿Cómo llegaba a Roland Garros?

R: Como era la primera vez que conseguía clasificarme para jugar la previa venía sin expectativas. Pero cuando empecé a entrenar aquí noté que estaba a un gran nivel, me sentía con bastante confianza y conseguí ir avanzando ronda tras ronda. Cada vez jugaba mejor hasta ayer, cuando conseguí clasificarme, di un nivel muy alto de tenis y mentalmente estuve súper bien. Ahora mismo simplemente pienso en seguir haciendo lo mismo y tratar de ganar.

P: ¿Cómo gestiona los nervios y la presión en este tipo de torneos?

R: El día que más me costó fue el primero, al ser mi debut. Al principio estaba muy nerviosa desde que me desperté por la mañana porque jugar Roland Garros es una oportunidad única y solo pensaba en hacerlo lo mejor posible. Después de ese día me relajé bastante y partido a partido he ido jugando mejor, pero obviamente siempre tienes los nervios de querer hacerlo bien porque tanto por puntos, como por dinero y por prestigio del torneo es una oportunidad enorme.

P: ¿Cómo se siente al no haber cedido ningún set en esta previa?

R: No me lo esperaba para nada porque cada partido me he ido notando mejor y sentido muy bien en pista. El primero es verdad que conseguí ganar 6-3/6-0, el segundo set me sentí genial y en el primero sí que estaba un poquito más nerviosa. En los otros dos partidos lo mismo, cada día he ido mejorando. Si me llegan a decir al principio del torneo que iba a pasar la previa y encima sin ceder un set, me hubiera parecido increíble. Estoy muy orgullosa de haberlo conseguido.

P: ¿Cómo consigue adaptar su juego a rivales de mayor nivel?

R: Nosotros intentamos saber el estilo de juego de la jugadora a la que nos enfrentamos, siempre pensando en cuáles son mis armas, intentando tocar las máximas derechas posibles y centrarme en lo que tengo que hacer para conseguir ganar los puntos. Jugar contra chicas mejores te va dando más nivel y lo afrontamos sin ningún tipo de presión porque ellas tienen mejor ranquin. Hay que intentar disfrutar, dar lo máximo y seguro que si lo hago saldrá todo bien.

P: ¿Se ve capaz de ganar a cualquier rival en este momento?

R: Si te soy sincera me siento con bastante confianza, pero cada día es un mundo y aquí todos los partidos son durísimos. Me he visto jugando muy bien, muy ordenada en pista, sabiendo todo el rato lo que tenía que hacer, he sabido gestionar los nervios sobre todo en el último partido que se me complicó al final. Estoy bastante contenta porque he sabido llevarlo muy bien y pasar al cuadro final, que no me lo esperaba y ha sido un premio al trabajo de todos estos años.

P: ¿Cuál ha sido su momento más duro en lo que lleva de Roland Garros?

R: Yo creo que el inicio del torneo, cuando llegué. Recuerdo que el primer día entrenando no me acabé de sentir muy bien jugando un set de entrenamiento con otra chica. Estaba tirando demasiado recto y mi entrenador me decía que tenía que empezar los puntos tirando más alto y largo. Así que empezamos a trabajar en eso, nos centramos en el inicio de las jugadas y cada día me empecé a sentir mejor. Es verdad que el primer día tenía un poco de dudas porque no me acababa de notar cómoda. Estoy yendo de menos a más y cada partido lo estoy jugando bastante mejor.

P: ¿Cómo visualiza el partido de primera ronda contra Uchijima?

R: Todas las que me podían tocar eran duras, pero dentro de lo que hay mejor ella que Gauff o Swiatek. Va a ser un partido complicado porque viene con una racha increíble de ganar tres torneos. En Zaragoza ya vi que estaba jugando muy bien, y consiguió ganar el torneo ITF W100. Es una jugadora que tiene bastantes buenos tiros y al final aquí todas juegan bien. Tenemos que estudiar bien su juego, veremos partidos suyos aquí y sobre todo tengo que centrarme en mí misma y dar lo mejor de mí. Seguro que si hago eso tengo más opciones de sacar el partido adelante.

P: ¿Cómo trabaja con su entrenador en estos momentos?

R: Él me dice mucho de centrarme en lo que tengo que hacer, olvidarme del resultado y concentrarme punto a punto, en mi patrón de juego y como tengo que hacerlo en cada punto. Esto es lo que te hace ganar los partidos, y no pensar en si vas quince iguales o tienes ventaja porque esto te quita el foco. Estamos trabajando el ir paso a paso y sobre todo tener una actitud impecable para cuando acabe el torneo estar satisfecha conmigo misma y pensar que lo he dado todo llegue hasta donde llegue y pueda estar contenta con mi rendimiento.

P: ¿Qué mensajes está recibiendo de familia y amigos desde Zaragoza?

R: Tengo a toda mi familia y amigos encantados, me han llegado miles de mensajes y estoy súper contenta y agradecida de que me apoye tanta gente y sobre todo en mi pueblo, Caspe, me están mandando muchísimo apoyo. Mi padre, mi hermano y parte de mi familia sigue allí en Caspe, y no sé si podrán venir, aunque sí que ha venido una parte a apoyarme. Estamos viviendo esto como un sueño.

P: ¿Quién es su mayor referente en el tenis?

R: De referente siempre he tenido a Rafa Nadal, me veía todos los partidos y sus finales con mi padre y mi hermano. Lo seguíamos mucho y somos fans número uno de él. Ahora por suerte lo he visto por las instalaciones de Roland Garros y cuando debute intentaré pasarme a verlo en directo. Ya tuve la oportunidad de verlo en Australia en 2022 y ojalá lo haga genial aquí y pueda verlo.