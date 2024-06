España remonta contra Dinamarca y se clasifica para la Eurocopa (3-2)

Fue un partido tosco, con más sombras que luces, pero España pudo sobreponerse y sellar su billete a la Eurocopa. El combinado de Montse Tomé tuvo que remontar ante Dinamarca (3-2) y lo hizo bajo la estela de Irene Paredes, la capitana de un vestuario que nunca dejó de creer.

España no tuvo ni tiempo de aposentarse cuando la defensa de la selección dirigida por Montse Tomé se desconfiguró, dejando a Thomsen totalmente sola ante Misa Rodríguez. La canaria no pudo hacer nada ante el testarazo de la danesa que terminó dentro de la red. España empezaba por debajo en el marcador y debía reaccionar si quería sellar su billete a la Eurocopa del próximo verano.

El conjunto dirigido por Montse Tomé no salió bien. No se encontraba en el césped no conseguía construir para llegar a la portería de Dinamarca con garantías. Llegó el tanto de las danesas y surtió efecto en el conjunto local. La reacción se iba gestando a fuego lento mientras Dinamarca asumía un papel secundario relegada al contragolpe. España lo intentó, sobre todo desde fuera del área, con misiles de Alexia Putellas o Jenni Hermoso. Pero ninguno de ellos vio portería. Salma se coló un par de veces en el área real, caracoleando ante la defensa, pero tampoco hubo suerte.

Irene Paredes celebra su gol junto a María Méndez. / RFEF

La segunda parte empezó como terminó la primera, con una España sin muchas luces. El combinado nacional creó, pero no supo generar peligro de verdad ni construir un ataque consistente que las acercara a remontar el encuentro. La desesperación volvió a personificarse cuando Mariona erró el penalti que podía poner el empate en el marcador. La guardameta danesa acertó la dirección del lanzamiento y la balear no se podía creer su desdicha.

Un desasosiego que se agrandó cuando Dinamarca marcó el segundo. Las hirió tras una nueva falta de contundencia defensiva que Thomsen aprovechó para aumentar la distancia en el marcador y alejar un poco más la oportunidad de certificar la clasificación para la Eurocopa para España.

Paredes, el faro

Pero en esta selección campeona del mundo nunca hay que darla por muerta. Y menos si hay en sus filas jugadoras que llevan años jugando no solo por cambios en la selección sino también en el fútbol femenino. Irene Paredes apareció en escena para decantar la balanza. Dos tantos en acciones consecutivas puso el 2-2 con dos acciones calcadas: centro de Alexia Putellas desde la esquina y remate de Irene Paredes desde dentro del área pequeña.

Lucía García puso la guinda al pastel en el añadido. La de Barakaldo se coló en el añadido dentro del área tras un pase exquisito de Tere Abelleira y sumó el tercer tanto para España, que firmó así tu asistencia a la Eurocopa. Las campeonas del mundo tienen recursos y fuerza para rato.