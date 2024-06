Juan Carlos Beltrán: "Tenía pocas dudas de que mi sitio fuese Utebo, me siento muy a gusto aquí"

P: ¿Cómo valora su renovación con el Utebo por una temporada más?

R: Estoy muy contento porque era una cosa que tenía que meditar bien, si seguía un año más entrenando o no. Tenía pocas dudas de que mi sitio fuese Utebo, porque me encuentro muy a gusto aquí, respetan mucho mi trabajo y siempre me siento muy valorado por el club.

P: ¿Cuál es el principal objetivo que se impone el equipo para el próximo año?

R: Vamos a intentar un año más seguir en la línea de crecimiento que lleva el club desde hace tres. Esas son las expectativas en este momento.

P: ¿Ha sido importante en su decisión el proyecto que le ha presentado el club ?

R: Necesitaba que el club me ofreciese algo de motivación en el sentido de mejoras en el proyecto, porque no se puede seguir haciendo lo mismo si quieres continuar mejorando los resultados. Necesitamos dar un pasito más en el crecimiento, y creo que se ha dado. Así que hay que volver a intentarlo.

P: ¿Después de dos temporadas entrando en playoff, como se puede dar ese siguiente paso?

R: El proceso de crecimiento que iniciamos hace tres años va dando pasos. Si se compara el club de ahora con el que había cuando empezamos a trabajar, han cambiado muchas cosas pero todas para bien.

P: ¿En qué puntos cree que debe centrar el club sus recursos?

R: Hemos crecido en muchos aspectos, no solo en lo deportivo sino también en lo institucional y ese el camino, aunque nos queda mucho por hacer hasta poder desarrollarnos del todo. Todavía hay que mejorar muchos ámbitos del club y en lo deportivo tenemos que seguir creciendo para competir en una categoría tan difícil como Segunda RFEF.

P: ¿Cuál cree que ha sido la clave del Utebo estos últimos tres años?

R: Ha sido una mezcla de todo, lo primero que hemos tenido ha sido acierto y suerte a la hora de contratar jugadores, porque creo que hemos conseguido tener un grupo de futbolistas que son capaces de competir a un altísimo nivel y además hay un ambiente en el vestuario fenomenal, que es un plus que siempre mejora el rendimiento deportivo de todos los jugadores.

P: ¿Cree que ha influido en el éxito el buen ambiente que hay en el vestuario?

R: Cuando un vestuario funciona bien, hay muchas cosas que se consiguen por inercia. En ese sentido, yo creo que hemos acertado bastante con el tipo de futbolista para lo que nosotros queríamos en cuanto a nuestro estilo y también con el tipo de persona, porque en estas temporadas que he entrenado aquí, el día a día ha sido muy fácil porque gestionar un vestuario así no requiere mucho esfuerzo y eso para un entrenador vale muchísimo.

P: En este aspecto, ¿qué papel juega la cantera a la hora de reforzar al primer equipo?

R: Intentamos nutrirnos de la cantera, pero el salto a una categoría tan competitiva como la Segunda RFEF es cada vez más difícil para ellos. Lo que tenemos claro es que valoramos mucho al jugador aragonés, y evidentemente al jugador de casa. Tenemos algunos componente de la plantilla que se han formado en nuestro fútbol base. Seguimos siempre muy conectados a él, y es un aspecto importante que el club está tratando de potenciar y ha crecido mucho desde que empezamos hace tres años. Seguimos trabajando, sabemos que la gente de la base y la cantera es una parte fundamental de este proyecto, por lo que no vamos a dejarla nunca de lado.

P: ¿Cómo se consigue generar un vínculo así con los aficionados?

R: Es verdad que hay una conexión muy buena entre afición y equipo, porque hemos conseguido conectar también muy bien con ellos por nuestra manera de competir, luchar e ir hasta al límite en todos los partidos. Creo que eso consigue generar mucha adhesión por parte de los aficionados.

P: ¿Nota el equipo un gran respaldo por parte de la afición del Utebo?

R: El partido de Soria, en Los Pajaritos, fue la culminación de un proceso que se lleva haciendo durante estos últimos tres años. La afición en los partidos de casa es espectacular porque en pocos campos de la categoría se ve el ambiente que hay en Utebo. Nosotros estamos encantados, porque realmente para los futbolistas y los que trabajamos cada día, tener el premio de cada domingo estar seguros de que vamos a tener a toda esta gente detrá siempre es una motivación para seguir trabajando a tope otra temporada más