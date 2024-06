Álex Palou: "El sueño de la F1 está aparcado definitivamente"

“El primer día que vi correr a Álex sentí las mismas vibraciones que cuando vi, por vez primera, a Fernando Alonso, las mismas”. Las palabras Adrián Campos, fallecido hace tres años, todavía resuenan en la memoria. Ex piloto, pionero español en F1, mánager y descubridor de talentos, se habría sentido el hombre más feliz de la tierra viendo triunfar a lo grande a Álex Palou (Sant Antoni de Vilamajor, 1997), doble campeón de la IndyCar y primer español en lograr el título en Estados Unidos. Y no se habría perdido por nada del mundo su debut en las 24 Horas de Le Mans, el clásico de la resistencia europea, este próximo fin de semana.

En plena batalla por su tercer título de la Indy Car y tras una remontada que le dejó con la 'miel en los labios' en las últimas 500 Millas de Indianápolis, donde acabó quinto, Palou atendió a SPORT, del mismo grupo editorial que este diario, antes de afrontar su estreno en Le Mans con Cadillac. La legendaria prueba del circuito de La Sarthe tendrá un cartel de lujo en su 92ª edición. Nada menos que nueve marcas oficiales (Ferrari, Toyota, Porsche, Cadillac, Peugeot, Alpine, Isotta, Lamborghini y BMW) lucharán por la victoria en la categoría reina, los LM Hypercar.

¿Decepcionado de la experiencia en Indianápolis?

Un 50/50. Las 500 Millas es la única carrera que, si no ganas, te deja con la sensación de no haber hecho el trabajo. Pero este año no teníamos la velocidad que hacía falta para luchar por la victoria y saliendo el 14, terminar quinto fue un buen resultado.

¿Qué le haría más ilusión, el tercer título en la Indy o ganar en Le Mans?

Diría que la Indy. Al final es mi trabajo principal. Es donde pongo mi esfuerzo todo el año. Obviamente en Le Mans lo voy a dar todo y quiero ganar. Más aún siendo una carrera europea, que para mí es como correr en el jardín de casa, comparado con Estados Unidos.

Será su primera participación en las 24 Horas, junto a Lin y Bamberg en el Cadillac #2. ¿Con qué sensaciones aborta el reto?

Con muchas ganas, porque es una carrera que conozco muy bien. La he seguido muchísimos años, desde que tengo memoria casi y creo que es una de las mejores y más grandes que existen en el automovilismo. A la vez es un reto difícil porque es un coche que conozco de solo una carrera, en comparación con los pilotos que están todo el año al volante en el WEC. Además, tendré que ir desde Road América directo a Le Mans y luego otra vez a Laguna, así que el calendario no te deja respirar mucho... pero es lo que más me gusta, estar liado corriendo y en carreras grandes. Llego con ganas y a ver si podemos ayudar al equipo a tener opciones de victoria.

¿Cómo se prepara para dos competiciones tan diferentes, pasando un coche de IndyCar a un prototipo Hypercar?

Obviamente, a nivel de calendario no es lo ideal porque llevamos ya tres semanas seguidas de competición y con Le Mans y las que vienen después en Estados Unidos van a ser once semanas seguidas de carreras. No vamos a tener demasiado descanso. Pero no sé si voy a tener otra oportunidad el año que viene o dentro de cinco de decir 'Sí' a Le Mans y menos participar en la categoría reina. Como piloto siempre he soñado estar en las grandes carreras y tener un coche para ganar, no podía decir que no. Además, estoy en el mismo equipo de la IndyCar, aunque son estructuras diferentes. Esto me permite escaparme un poco de la Indy y olvidarme del simulador. Me hace ilusión.

Mi hija normalmente viene conmigo en todas las carreras de IndyCar y es una experiencia inolvidable

¿Y cómo compagina todo esto con su vida familiar y su reciente paternidad?

Es divertido. Es diferente. Es más difícil. Justo antes de la entrevista, estábamos preparando las maletas para ir a Detroit y no es lo mismo preparar una maleta para tí, que para una pequeña de seis meses, pero lo estoy disfrutando mucho. Con ella cambia todo cada día y ahora no solo me tengo que preocupar por mí. No va a venir a Le Mans por la distancia, pero normalmente viene a todas las carreras de IndyCar y es una experiencia inolvidable.

¿Y a quién ve favorito este domingo en La Sarthe?

He estado siguiendo el WEC este año y creo que está muy apretado. Pienso que todos se están reservando un poco para Le Mans. Las 24 Horas para el WEC son como las 500 Millas para nosotros, es la carrera más grande del campeonato y creo que en todos los equipos están escondiendo un poco. Entre los más fuertes veo a Ferrari, que ganó el año pasado, Toyota, que ha sido el mayor rival todos los años, Porsche que ganó Daytona hace cuatro o cinco meses... nosotros intentaremos estar ahí arriba con el Cadillac. Al final es una carrera de 24 horas donde no solo tienes que ir rápido, sino también hacer que todo funcione perfectamente, con buenas estrategias, buenos turnos al volante... Este año los pilotos de Le Mans son de un nivel espectacular.

Volviendo un poco a la Indy, este año ha cambiado el calendario, con los óvalos hacia el final de temporada. ¿Cree que eso le perjudica?

Obviamente, no nos beneficia, más que nada porque de momento no hemos ganado ninguna carrera en óvalos, hemos hecho bastantes podios, pero nos falta ganar. Estoy seguro de que va a llegar y ojalá sea este año, pero es donde nos falta un poquito más en comparación con Newgarden, por ejemplo, que es el que más fuerte. El campeonato nos pone las cosas un poquito más difíciles, creo que hay seis carreras de las últimas ocho en óvalos, así que va a estar complicado, pero también es una oportunidad de intentar ganar un campeonato sin tener el calendario de cara.

Y llegan los coches híbridos...

Sí, es un año especial, aunque por falta de piezas y fiabilidad, al final lo han retrasado hasta mitad de temporada. Nos quedan cuatro carreras y vamos a pasar al híbrido y nadie sabe cómo va a ir, es una incógnita. Puede ser que estemos igual o que nos vaya peor. Va a ser interesante para los equipos, para los pilotos y sobre todo para los espectadores con la nueva tecnología. Creo que va a haber más adelantamientos y estrategias.

El conflicto con McLaren en F1

¿Ha aparcado definitivamente el sueño de la Fórmula 1?

Sí, sí, la verdad es que sí. Todo el mundo sabe que lo intentamos y tuvimos la oportunidad de subirnos a un coche en entrenamientos privados y oficiales en un gran premio con McLaren. Aprendí mucho y me lo pasé muy bien. No surgió la oportunidad definitiva de subirme al coche durante toda la temporada, pero no me puedo quejar. Tengo mucha suerte de estar en la IndyCar, en Estados Unidos, con un equipo y un coche que me da oportunidades y herramientas de ganar cada fin de semana. Así, que sí, la F1 está aparcada definitivamente.

Su experiencia con McLaren acabó en los tribunales. ¿Aprendió alguna lección de todo aquello?

Sí, está claro, como en todos los momentos difíciles de la vida siempre aprendes cosas, más en el aspecto personal y psicológico diría. No es lo mismo estar pensando solo en carreras y en la presión por intentar ganar, que sumarle a eso problemas contractuales. Fue bastante difícil de controlar en 2022. Y también en 2023 siguieron los líos mediáticamente, pero a nivel personal ya no me afectó, ni a nivel competitivo. Creo que nos ha hecho más fuertes.

¿El conflicto está zanjado?

Todavía está en el Tribunal de Londres. No sé si serán dos meses o seis, pero la sentencia no va a tardar mucho.

Después de ser bicampeón de la IndyCar ¿qué más tiene que hacer un piloto para llegar a la Fórmula 1?

Es difícil. Hay diferentes vías en el mundo del motorsport, pero para estar en la Fórmula 1 solo hay una, que pasa por competir en las categorías inferiores, F2 y F3. Eso ayuda a que los equipos se fijen un poco más en tí, obviamente, por la experiencia que ganas con los neumáticos y los circuitos. Y luego la vía de Estados Unidos es muy diferente. Tenemos carreras en circuitos ovales y eso en la Fórmula 1 no sirve de nada. En mi opinión sí, porque aprendes muchísimas cosas, pero a priori no puedes trasladar esos conocimientos a la Fórmula 1 ni a ningún campeonato europeo.

A corto plazo, no veo que alguien vaya a ganar la IndyCar con 18 o 19 años. Y una vez consigues el título, con 25 y 26, para el mercado de la Fórmula 1 ya es un poco tarde. No puedes entrar como rookie a esa edad. Ojalá en el futuro veamos algún piloto de la Indy en Fórmula 1. Creo que una vez tengamos uno que demuestre ser competitivo se abrirán más puertas. Ahora mismo la única viable es Colton Herta. Aún es joven y ha demostrado que puede ganar un montón de carreras en IndyCar. Podría llegar si Andretti termina entrando algún año en la parrilla de F1.

Àlex Palou gana con autoridad el Sonsio GP y ya es líder del campeonato de IndyCar. / EFE

¿Qué le parece el rechazo de los equipos de F1 a Andretti?

Sorprendente. No conozco exactamente las razones. Es una gran organización, ya no solo un equipo de carreras, es más que eso, no solo en Estados Unidos, también en Europa. El año pasado ganaron el campeonato del Mundo de Fórmula E y en F1 lo podrían hacer muy bien. También sería interesante tener un segundo equipo americano en la Fórmula 1, aparte de Haas. Va a ser cuestión de tiempo, pero acabarán entrando.

¿Considera que en España se valoran suficientemente sus éxitos en Estados Unidos?

Depende. Podría ser más. También menos. Entiendo que la IndyCar es un campeonato difícil de seguir desde casa, principalmente por el cambio horario. Corremos a las 00:00 de la noche en España y la gente tiene que trabajar el lunes. Y luego tienes la Fórmula 1 muy cerca, con dos pilotos españoles que lo están haciendo muy bien y obviamente eso nos eclipsa, es normal. Estaría mejor que se hablara un poquito más de mí. Ayudaría a mi equipo, me ayudaría a mí personalmente y a mi familia seguro que le haría gracia verme más en la tele ... ojalá yo esté abriendo camino para que futuros pilotos vengan de Europa o España a correr en Estados Unidos y tengan la repercusión que que se merecen.

En Estados Unidos es muy frecuente ver a pilotos veteranos, pero en la Fórmula 1, el caso de Fernando Alonso, con casi 43, es atípico ¿Qué le parece que haya renovado para seguir como mínimo hasta los 45?

Visto desde Europa es algo chocante. Pero aquí en otras categorías como NASCAR o IndyCar es normal. Mi compañero Scott Dixon, que es uno de los mejores, si no el mejor piloto en la IndyCar, tiene 43 y sigue al límite siempre. Hay pilotos que son capaces de mantener el nivel. Y no es fácil, sobre todo por lo que implica de viajes, eventos, entrevistas. Por eso no vemos a muchos pilotos que consiguen rendir al 200% como lo está haciendo Fernando, por su ambición, talento y ganas de seguir empujando. Habrá pocos que lo consigan.

¿Cómo ve la situación de Carlos Sainz y que otro veterano, Hamilton, le deje sin asiento en Ferrari?

No estoy muy informado. Si al final Carlos no consigue estar en un equipo que le permita estar peleando por las primeras posiciones sería una pena. Pero tendrá un asiento seguro. Sea en una marca más grande o más pequeña, en un año o en cinco, pero al final va a tener oportunidades de luchar otra vez delante. Hamilton en Ferrari es una apuesta que nadie se esperaba, pero es bastante beneficiosa para ambas partes. Todos los pilotos sueñan con formar parte de Ferrari por lo que significa y no puedes decir que no a un piloto como Hamilton o Verstappen, así que creo que es un 'win win' para los dos y tengo ganas de ver cómo funciona en pista.

¿Dónde diría que está su techo como piloto?

No hay un techo para nadie. Intentamos ganar todas las carreras que podemos y ojalá de aquí a unos años podamos decir que tenemos varios campeonatos de IndyCar.