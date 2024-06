El ciclista aragonés Jorge Arcas, atropellado por un coche de la organización en el Tour de Suiza

En la tarde de este miércoles, el ciclista aragonés Jorge Arcas ha tenido un gran susto durante su participación en el Tour de Suiza. El integrante del Movistar Team, ha explicado a través de su cuenta en X como, durante la cuarta etapa de la competición, un coche de la propia organización del evento le ha arrollado, sin consecuencias para el ciclista.

En el texto que ha publicado, Arcas ha contado lo sucedido: "Si ya tenemos suficiente tensión en carrera, hoy solo me ha faltado que un coche de la organización del Tour de Suiza se me ha llevado por delante", cuenta. Además, tras este incidente, increpa a la organización que no haya habido "ni una sola disculpa por su parte". Y ha terminado el breve comunicado con un mensaje para que a partir de ahora se eviten en todo lo posible estas situaciones: "Todo el mundo tenemos que ir con cuidado en carrera no sólo los corredores", finaliza.