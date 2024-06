Tras rechazar la renovación con el CD Teruel, Raúl Jardiel busca experiencias fuera de Aragón

Hace una semana que el CD Teruel y Raúl Jardiel separaron sus caminos después de rozar la salvación tras un año muy complicado para el club turolense. El exentrenador rojillo explica cómo se gestó la decisión de abandonar el equipo, a pesar de contar con la confianza por parte de la directiva para continuar: «Hubo una propuesta de renovación la semana del Barça B, que todavía quedaban dos meses y medio para acabar la Liga, así que la dirección deportiva del Teruel siempre me ha transmitido que estaba contenta con el trabajo y me proponía continuar como entrenador del club», cuenta Jardiel.

Pero el técnico afirma encontrarse en una etapa de su vida en la que quiere abrirse a la posibilidad de entrenar fuera de Aragón, y quiso posponer la decisión para pensar bien su siguiente paso: «Al terminar la temporada nos volvimos a juntar y Quique García, director deportivo, me ofreció otra vez la misma propuesta y en ese punto yo tenía que valorar bien toda la situación. Era un momento en el que sentía que no tenía prisa en decidir y estaba abierto a otras opciones y posibilidades, porque me encajaba a nivel personal y familiar. Nos dimos unos días y volvimos a hablar con Quique y quedamos en separar caminos. Así se dio todo, las dos partes salimos contentas y yo espero que sea un hasta luego, no un adiós», explica.

El zaragozano afirma que su paso por el CD Teruel ha sido uno de los retos más difíciles de su carrera, por la complicada situación que tenía que remontar el club: «Probablemente, ha sido el reto más exigente porque teníamos un déficit de puntos muy importante en una categoría en la que no estábamos construidos para quedar en la parte alta. Era complicado, pero también muy estimulante y atractivo. Al final estuvimos cerca, conseguimos acercarnos muchísimo, insistimos y fuimos ganando partidos, pero no conseguimos mantener esta línea los últimos encuentros, a pesar de ser uno de los mejores equipos de la segunda vuelta».

Sobre su futuro, Raúl Jardiel sigue sin cerrar ninguna puerta, y ya ha tenido algún acercamiento con varios clubs: «Cuando eres entrenador no es nada sencillo encontrar un sitio, porque hay muchísimos técnicos muy competentes y hay pocos equipos. Estos días he tenido contacto con alguna dirección deportiva de Primera y Segunda RFEF de fuera de aquí. De momento no se ha concretado nada, depende de que haya lugares y clubs que decidan apostar por ti, y no es fácil», comenta el técnico.