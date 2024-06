Unai Mendia: "El Teruel va a hacer una propuesta ofensiva, iremos a por todas"

P: ¿Cómo le comunicaron desde el CD Teruel su interés?

R: Me llamó Quique García, el director deportivo, y me dijo que no sabían si el entrenador anterior, Raúl Jardiel, iba a continuar y en el caso de que no continuara estarían interesados en mí y querían conocer mi situación. Más adelante, cuando se supo lo de Jardiel, Quique me volvió a llamar, y acabaron surgiendo las cosas. A mí me apetecía venir a España y tratar de coger un equipo y poder poner en práctica las ideas que tenía de antes cuando era primer entrenador y las que he aprendido ahora en el Mirandés, Rayo o Bolívar. Eso es lo que me pide el cuerpo y estoy muy ilusionado con la oportunidad que me ha ofrecido el Teruel. Ojalá que las cosas vayan bien.

P: ¿Cómo da el paso de segundo a primer entrenador?

R: Yo llevaba muchos años ya de primer entrenador en el País Vasco en Tercera División, en División de Honor... Entonces, me sale la oportunidad de ir con Andoni Iraola al Mirandés y a mí me motivó esa idea y me decidí por ir con él como segundo. Ese año nos va muy bien y fichamos por el Rayo Vallecano, con el que conseguimos el ascenso a Primera División, y en ese momento me vuelve a apetecer ser primer entrenador. En ese momento tengo la oferta del Bolívar, en Bolivia, un equipo muy potente que juega la Copa Libertadores. Después decidimos volver y buscar una oportunidad por aquí de primer entrenador. Salieron varias cosas y lo que más me motivaba era el Teruel.

P: ¿Cómo explica su propuesta de juego?

R: Vamos a intentar hacer una propuesta ofensiva, valiente y con gente con energía que sea atrevida para jugar lo máximo posible en campo contrario. Con el balón llevaremos la idea de jugar y atacar en todo momento, y sin balón presionar lo más alto posible. Para ello necesitamos gente que no tenga miedo de ir para arriba.

Va a ser un proyecto nuevo que empieza totalmente desde cero

P: ¿En estos días con qué personas del club ha hablado más?

R: He tenido contacto con Quique, porque al final estamos construyendo la plantilla y parece ser que, aunque tenemos a varios jugadores con una oferta de renovación, va a haber muchas salidas. Vamos a tener que traer muchos jugadores, y estamos yendo de la mano en esto, por lo que estoy teniendo mucha más relación con Quique que con el presidente, aunque lo conozco.

P: ¿Estamos hablando de que este proyecto parte desde cero?

R: Totalmente de cero. La temporada que viene solo va a seguir un jugador, el resto no lo sabemos. En el cuerpo técnico también va a haber muchos cambios, y va a ser un proyecto nuevo que empieza desde la nada. Vamos a por todas y a hacerlo lo mejor posible.

P: ¿Cree que el CD Teruel debe imponerse como objetivo el ascenso?

R: A mí ninguna persona me ha exigido el ascenso antes de firmar. El proyecto me gusta, aunque por presupuesto hay otros equipos de la categoría que están por encima nuestro y no va a ser fácil. Estoy seguro de que se puede hacer un equipo competitivo.

P: ¿Ya pudo conocer Pinilla el día de su presentación?

R: Pude pisar el campo, además ya lo conocía de antes, cuando fui con el Rayo y la verdad que me gusta, es de hierba natural y tiene medidas grandes. Durante el año he visto muchos partidos del Teruel y está en buenas condiciones. El campo va a ser un plus para hacer la idea que tenemos y es algo positivo.

P: ¿Qué mensaje le quiere mandar a la afición del Teruel?

R: Vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para que la gente que vaya a Pinilla se sienta identificada y le guste lo que vea.

P: ¿Cómo fue su paso por el fútbol sudamericano?

R: Fue en lo personal y profesional una experiencia muy rica y más potente de lo que había imaginado. En Bolivia hay una afición terrible con los campos totalmente llenos. Lo que me ha sorprendido fue jugar la Libertadores, yendo a Palmeiras y jugar contra hombres como Endrick y otros jugadores que ha fichado el Real Madrid, o contra Vitor Roque. Nosotros conseguimos llegar a cuartos de final con un equipo boliviano, que es un hito que solo había ocurrido una vez en la historia.