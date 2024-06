El Cuarte cae en los penaltis de la final de play-off y se queda sin ascenso a 2ªRFEF

No ha podido ser. El CD Cuarte pierde en la tanda de penaltis (1-3) y se quedará un año más en 3ª RFEF, a pesar de no caer derrotado ni en la ida ni en la vuelta de la final. El equipo de Loreto, que además se había adelantado a la hora de partido con un gol de Sergio Cota que posteriormente anuló el árbitro, se queda sin el sueño del ascenso tras un play-off casi perfecto, sin ninguna derrota, pero que no es suficiente para lograr el objetivo aún empezando la tanda con un penalti detenido por su portero, Rafael Hidalgo, en el primer disparo del conjunto cántabro.

Estaba siendo muy cerrado e igualado el partido, con mucho juego directo y sin apenas peligro en las áreas, excepto en el último tramo, con un Cuarte más animado, encerrando al rival y generando alguna ocasión. Pero aún así, ninguno era superior ni en el juego ni en el marcador. En la prórroga, el encuentro continuó por el mismo camino, aunque hubo un pequeño tramo más abierto, en el que Casta pudo adelantar a los visitantes, pero apareció Hidalgo con una gran intervención. Ya en la tanda de penaltis, el Laredo ha logrado el ascenso de 3ª a 2ªRFEF gracias al meta Ángel Díez y los tres disparos fuera del Cuarte.