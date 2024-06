Alonso, hundido: "No sabemos si las mejoras de Hungría van a funcionar"

Fernando Alonso afrontó un sábado muy duro en Austria, tal como había avisado hace unos días en el Circuit de Montmeló. El asturiano, que no ha puntuado en tres de los últimos grandes premios (Imola, Mónaco y Barcelona), llegaba al Red Bull Ring sin mejoras en su Aston Martin y con un motor en las últimas, que acaba su ciclo este fin de semana. Por la mañana, en la carrera sprint, concluyó 15º y por la tarde ocupó la misma posición en la 'qualy' que definía la parrilla del domingo. Salvó el primer corte de milagro, por solo 80 milésimas y cayó en Q2 después de pelearse con su AMR24 y con el miedo en el cuerpo: "Me he llevado un par de sustos importantes", reveló al final del día.

Terminó su andadura tras completar dos vueltas con neumático blando nuevo y un crono de 1:05.639, a un segundo de Max Verstappen y siete décimas más lento que en la clasificación de 2023. Fernando lo intentó todo para darle la vuelta a la situación, pero acabó desmoralizado.

"Hemos hecho algunos cambios de reglaje al coche desde esta mañana ahora por la tarde y vemos que tampoco es que cambie demasiano. Los mecánicos no han parado de trabajar y se han quedado sin comer, pero no es un problema de reglajes, es un problema del coche que tenemos y que hay que mejorar", ha reconocido.

"Está siendo un fin de semana muy difícil y lo va a ser también en Silverstone. Es un poco repetitivo, pero lo venimos diciendo desde hace días. Es el mismo discurso en todas las ruedas de prensa. En España entendimos un poco la dirección, solo que nos toca seguri así en algunas carreras. Estamos en un triplete europeo y no hay tiempo para hacer nada, así que sabemos que vamos a sufrir un poco", ha advertido Alonso, resignado.

Lo peor de su mensaje ha sido el tono de duda respecto a las actualizaciones previstas para el Gran Premio de Hungría: "Vamos a traer algo, pero no solo en Budapest, sino que iremos haciendo cambios todo el año. En Budapest claro que vamos a traer piezas, pero no sabemos si van a funcionar y si va a ser la solución definitiva. Pero bueno, se verá, en el equipo estamos trabajando mucho", ha señalado.

"No hay descanso hasta que estemos mejor y hasta que estemos luchando por posiciones delanteras. Hasta que llegue ese momento, toca sufrir un poco la pista y animar un poco a todo el equipo porque son momentos difíciles", ha cerrado el asturiano.