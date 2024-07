Miguel Malo, campeón del mundo del Bada Huesca: "No soy nadie especial, pero el trabajo y seguir currando me ha recompensado"

El central oscense ha formado parte del equipo español que logró vencer a Polonia el pasado fin de semana y han conseguido un nuevo hito para el balonmano español, ya que era un torneo que aún no estaba en las vitrinas de la selección. El nuevo fichaje del club altoaragonés, Artur Parera, también ha formado parte del equipo campeón.

El canterano aún no se cree todo lo que ha sucedido: “Tanto la semana de mundial como los trece días de concentración han sido como un sueño”. Siente un tremendo orgullo por haber sido elegido por los seleccionadores y ser parte de este trofeo, “me lo guardo como una experiencia única y como algo que voy a recordar para siempre”, dice.

Desde que se confirmó su convocatoria ha sentido un gran apoyo de toda la ciudad y de todos los medios aragoneses, “para mí es un orgullo que a partir de todo esto pueda salir más balonmano en la prensa y que más niños de Huesca y de toda Aragón tengan ilusión de querer jugar y llegar a nivel profesional”. También recalca que “yo no soy nadie especial y no destacaba mucho en las categorías base, pero el trabajo y seguir currando al final me ha recompensado pudiendo representar a mi país que es lo que mejor ha dado este deporte”.

Miguel Malo ha sido el central titular durante todo el torneo y una pieza indispensable para alzarse con el título y se siente muy orgulloso por haber aportado su granito de arena para el equipo, “desde el primer día me sentí importante, hablaba con el entrenador y veía que tenía confianza en mí y todo lo que he aportado ha sido un placer, ya fuese dentro de la pista con goles o asistencias como en el banquillo animando a mis compañeros”. Una de las claves del éxito de los Hispanos Universitarios ha sido la gran piña que han hecho los 14 jugadores como todo el cuerpo técnico, “a nivel personal me llevo trece amigos espectaculares y una gran relación con todo el cuerpo técnico que han trabajado fenomenal”.

En la misma plantilla campeona ha estado el nuevo flamante fichaje del Bada Huesca, Artur Parera. La relación entre ambos jugadores ha crecido durante el torneo, “desde el primer día de la concentración la relación fue muy especial, porque ya sabíamos que íbamos a ser compañeros de equipo. Además, al yo ser central y Artur pivote, pues nuestra relación es aún más especial”. El canterano tiene muy claro que el pivote catalán va a sumar mucho porque ya ha demostrado lo buen jugador que es y que es un auténtico fichajazo para el club altoaragonés.

En cuanto al proyecto del Bada, Miguel Malo se quiere mantener cauto y no quiere lanzar campanas al vuelo antes de tiempo y lo primero es conseguir la salvación, aunque cree que el futuro es ilusionante, el club está creciendo para ser cada vez más profesional y eso favorece a todos los que pertenecen a la entidad. El proyecto de la cantera oscense está demostrando que funciona y paso a paso saca más jugadores que llegan al primer equipo, y el joven jugador sabe que este es el camino a seguir para que el club crezca, la afición se sienta más orgullosa al ver jugadores de la casa jugando con el primer equipo y el balonmano siga aumentando su foco en Aragón.