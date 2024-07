Eduardo Menacho: “En 4 años tengo tiempo de sobra para clasificarme a los Juegos”

Eduardo Menacho se hizo con la medalla de bronce de 5.000 metros logrando una gran marca de tiempo de 13.37.45 en el Nacional en La Nucía el pasado sábado y ya suma otra medalla a su casillero en grandes competiciones después de haber logrado la plata en los Campeonatos Europeos celebrados en Roma el pasado mes de junio y en los Campeonatos de 10.000 metros de España celebrados en Gavá en el mes de marzo. "No llegaba mentalmente con las mejores sensaciones y los días previos se ha gestionado de la mejor manera la presión para que me sintiese perfecto a la hora de correr y esa fue la clave, y quitarme todas las tonterías que llevaba en la cabeza".

Se quedó a muy pocas décimas de alcanzar su mejor marca personal. “Eso realmente demuestra que estoy en un gran estado de forma y que puedo mejorar esa marca”, dice. El 2024 ha sido muy fructífero para el joven atleta aragonés, logrando muy buenas marcas en todos los campeonatos disputados y asegura que “el trabajo que hacemos mi equipo y yo está ahí, siempre acaba sumando y sabemos que si no es este año, será al siguiente y eso me hace mejorar mucho. Este año demuestra que todos los sacrificios merecen la pena y toda la gente que te apoya se siente muy orgullosa y parte de los resultados”.

"Me di cuenta de que el nivel era mucho más alto de lo que pensaba y eso me produjo un bajón, pero hemos seguido trabajando muy bien"

En lo que queda de temporada ya no tiene muchos más objetivos que conseguir, pero él y su equipo quieren mejorar marcas personales en 5.000 y en algún 1.500 y 3.000. El año que viene quiere clasificarse al Campeonato Europeo de cross y centrarse en la pista cubierta porque empieza el ciclo olímpico. “La idea es trabajar en 3-4 años pensado en los Juegos y todo lo que nos llevemos por en medio de resultados será bienvenido”.

El sueño de 2028

Este año quería comprobar cómo de lejos estaban de lograr llegar a unos Juegos. “Me di cuenta de que el nivel era mucho más alto de lo que pensaba y eso me produjo un bajón, pero hemos seguido trabajando muy bien. Creo que en 4 años tengo tiempo de sobra para clasificarme a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que es el mayor sueño de cualquier atleta”, aseguró.

El salto de competir en los niveles absolutos es muy grande y él cree que todo lo que hicieron para adaptarse al más alto nivel se trabajó muy bien.“Ser campeón en sub-23 significó para mí ser octavo en los campeonatos absolutos y me lo tomé con calma, me preparé mentalmente y esa evolución es lo que me ha llevado hasta la actualidad”. Su entrenamiento lo realiza en altitud y se prepara en Candanchú. “Me siento muy orgulloso de prepararme en tierras aragonesas, me muevo por todo el valle y me enorgullece poder entrenarme en mi tierra”.

"El trabajo que hacemos mi equipo y yo esta ahí, siempre acaba sumando y sabemos que, si no es este año, será al siguiente y eso me hace mejorar mucho"

El atleta fue el único aragonés en conseguir una medalla en categorías individuales. En relevos de categoría masculina, la Intec Zoiti logró un gran segundo puesto para el club oscense. Eduardo Menacho cree que en Aragón se está trabajando muy bien, ya que históricamente hemos sido siempre muy buenos en pruebas de fondo, pero ahora se suma gente joven a nuevas pruebas y el nivel está subiendo.