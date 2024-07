Teresa Perales: "Igualar a Phelps es una gran motivación y si no lo consigo estoy amenazando con ir a Los Ángeles"

La aragonesa Teresa Perales habló este viernes sobre que ella "sueña" con la posibilidad de lograr medallas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, y que estos sueños se pueden "hacer realidad.

Esta mañana la nadadora paralímpica ha estado en la presentación del Equipo Paralímpico Español para los Juegos: "Como buena aragonesa, mi cabezonería me ha hecho llegar hasta aquí, no me paro ante la adversidad, cuando más complicado lo tengo, más quiero seguir adelante", afirmó.

Perales subrayó que estar a una medalla de igualar las 27 medallas de Michael Phelps y a dos de superarlas es una motivación muy grande y que no tiene en mente ninguna fecha para dejar de competir: "Igualar a Phelps es una gran motivación y ya estoy amenazando con ir a Los Ángeles si no consigo igualar o superar sus medallas. Mi cabeza tira de todo el cuerpo, por lo que no puedo poner fecha a cuándo dejaré de competir, depende de si gano la medalla. Si le igualo, querré superarle, así que no puedo poner fecha", destacó la aragonesa.