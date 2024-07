Topuria, preparado para el estreno de su película con Movistar Plus+: "Es una enseñanza de vida"

La cuenta atrás para el estreno de la película documental 'Topuria: Matador' está a punto de acabar. Ilia Topuria presentó este nuevo proyecto audiovisual con Movistar Plus+ en una rueda de prensa que tuvo lugar esta semana en Madrid: "Es una enseñanza de vida, al menos la enseñanza de mi vida, y espero con ella motivar y poder ayudar a alguien a que cumpla sus sueños".

"Evidentemente, como toda buena historia, esta comienza con un sueño que parecía inalcanzable y que se ha hecho realidad, pero lo que van a ver no va a dejar indiferente a nadie. No sólo hablamos del Ilia luchador, sino del hijo, esposo y compañero… porque no es sólo mi historia, es la historia de una familia unida persiguiendo un sueño”, comentó el primer español campeón de la UFC.

‘Topuria: Matador’ muestra la faceta más personal del peleador, haciendo al espectador partícipe de su lucha y sacrificio hasta conseguir alcanzar sus sueños. La película, producida por Señor Mono con la participación destacada de Movistar Plus+ y distribuida por Filmax, llegará a los cines el próximo 19 de septiembre. Más adelante, se podrá ver en exclusiva en la plataforma.

“Como productora siempre nos ha gustado contar historias diferentes por las que normalmente no se apuestan y ésta, cuando la cogimos, era una de ellas. Un deporte casi desconocido en España donde teníamos a un español con posibilidades de ser Campeón del Mundo y con una historia increíble detrás. En definitiva, contar su historia ha sido un reto y un orgullo… y verle ahora como Campeón presentando esta película es un sueño (el de la productora) hecho realidad”, aseguró Iñigo Pérez-Tabernero, productor de Señor Mono.

"En Movistar Plus+ tenemos el Cine dentro. Por eso, seguimos apostando por grandes historias y grandes personajes, como Ilia Topuria. Uno de los pilares de nuestra estrategia es el paso por salas y por eso, esta película se estrenará primero en cines y después llegará a Movistar Plus+ en exclusiva. Por otro lado, además de nuestro cine original (tenemos en marcha 5 nuevos proyectos), llevamos más de 20 años invirtiendo de forma constante en nuestro cine, con lo que reafirmamos la relación histórica de Movistar Plus+ con el cine español", afirmó Guillermo Farré, Director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+. "En Filmax, como Ilia Topuria, nos encanta convertir sueños en realidad. Nuestro sueño es que millones de personas, tanto en España como en el resto del mundo, puedan disfrutar y emocionarse con la película de Topuria”, Director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax.

En 'Topuria: Matador', el flamante campeón de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, lo tiene claro. Tras derrotar a Josh Emett en Florida y colocarse en el Top Five Mundial de la todopoderosa liga UFC, entra en la jaula dispuesto a arrebatarle el título al hasta entonces invicto Alexander “The Great” Volkanovsky.

'Topuria: Matador' es la historia de superación personal de Ilia, desde su Georgia natal en guerra y su llegada a España, hasta catapultarse como el campeón mundial. Arropado por su mujer, familia, amigos y compañeros de entrenamiento, ahora se enfrentará al combate de su vida.

