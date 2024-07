El nuevo desafío de Loreto en el Cuarte

José Luis Rodríguez Loreto ha renovado con el CD Cuarte por una temporada más después de quedarse a un paso del ascenso a 2º RFEF perdiendo en la final contra el CD Laredo en los penaltis. La temporada pasada fue la mejor en la historia del club y confían en el técnico sevillano para lograr el ansiado ascenso. El entrenador recuerda la temporada pasada muy dura y a la vez muy bonita. “Caímos de la peor manera posible, en los penaltis y siendo superiores al Laredo”, afirma.

Las expectativas para los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva no se han reducido y el objetivo de esta temporada lo tienen muy claro. “El año pasado el objetivo era meterse en los puestos de playoff y nos vimos envueltos en una situación superior y sigo creyendo que nos merecimos el ascenso, pero así es el fútbol. La ilusión sigue y queremos el ascenso”, dice.

El conjunto aragonés ha perdido a varios jugadores respecto a la pasada temporada, Chus Herrero (central) e Iñigo Pérez Ezquerro (mediocentro) se han retirado y Luis Alberto Pinto (lateral derecho) se ha marchado del club. “No vamos a hacer grandes cambios, pero sí que es verdad que tenemos que reestructurar el equipo y dar un salto de calidad con los fichajes que hagamos para poder potenciar la plantilla y luchar otra vez por estar lo más arriba posible”, asegura. Él mismo sabe que es una tarea muy complicada, pero ya sabe lo que es ascender porque con el CD Ebro logró llevarlos a Segunda División B, ahora llamada Primera Federación, en el año 2015.

El CD Cuarte consiguió la pasada temporada su mejor clasificación histórica y eso no solo se debe al buen hacer del entrenador y de la plantilla, sino también gracias al apoyo de su afición. “La gente se ha identificado mucho más con el equipo, es un año en el que hay que consolidar todo lo que hemos logrado. Si eso no lo sigues trabajando, al final se te pierde y creo que hemos ganado muchas cosas que hay que refrendar este año”, reafirma. El entrenador aún recuerda con pasión el público que asistió al estadio en la final del playoff, “el estadio estaba lleno el día del Laredo y no nos pararon de apoyar durante todo el encuentro”.

José Luis Rodríguez Loreto fue segundo entrenador del Real Zaragoza en la anterior etapa de Víctor Fernández al frente del club. “La idea de Víctor es reestructurar el equipo y hacerlo a su medida e intentar dar el salto a Primera División. Lo conozco y si se ha quedado, es porque hay un buen proyecto y una buena propuesta para el año que viene y seguro que intentará hacer un equipo adaptado a su idea de juego”, declara. Además, cree que la temporada pasada llegó en un momento de peligro, como fue el caso de la última vez que el entrenador zaragozano cogió las riendas del equipo en 2018, y eso también ha afectado tanto a la dinámica del club como al trabajo del entrenador.