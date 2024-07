Diego González: "Estamos preparados para competir y hacer una temporada muy buena"

La SD Huesca ha presentado su tercer fichaje de este mercado. Diego González llega procedente del FC Andorra como agente libre y con contrato hasta 2026. El central zurdo de 25 años llega desde el Andorra para reforzar la zaga, completa el eje de la defensa y espera crecer personalmente en el club oscense. "El recibimiento ha sido muy cálido por parte de todo el club, y estoy muy contento y muy feliz de estar aquí", asegura.

Diego Gónzalez sabe que esta temporada va a ser muy dura y que hay que darlo todo para competir. "Se va a quedar una categoría bonita. Estamos preparados para competir y hacer una temporada muy buena". El joven central tiene mucha ilusión de trabajar ya con el grupo y aportar todo lo que pueda. "El trabajo del equipo estaba siendo muy bueno y vengo a aportar mi granito de arena y sumar competencia al grupo y representar a un club importante que está haciendo las cosas muy bien. Tengo ilusión máxima", afirma.

Su principal objetivo esta temporada es "crecer como futbolista y aprovechar la oportunidad del club". Además, se define como un buen central con buena salida de balón y muy competitivo. "Me caracterizo por dar el 100% sea la posición que sea. Van a ver un central con buen pie y competitivo", dice.

Antonio Hidalgo ha sido una de las principales razones para que el jugador firmase por el club. "Una de las cosas que me han hecho venir es la propuesta de Antonio. Ya me he enfrentado a él y puedo encajar en su modelo de juego. He tenido alguna conversación y el feeling ha sido muy bonito. Tengo ganas de trabajar y crecer con él", asegura.

Dos delanteros, el objetivo ahora

Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, ha hablado sobre que el siguiente paso es firmar a 2 delanteros, y que se quieren mover cuanto antes, "porque es un mercado lento y caro al principio. Luego en mes de agosto vamos con prisa y corriendo, y tienes que firmar lo que hay por que no hay opciones", afirma.