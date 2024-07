El zaragocismo en el triunfo de La Roja en Berlín: "Acabamos cantando el ‘Moverse maños moverse’ con cualquiera allí"

El zaragocismo no faltó a la cita más importante de la selección española en los últimos 12 años, y quiso estar presente en el Olímpico de Berlín para ver como Nico Williams y Mikel Oyarzabal daban la cuarta Eurocopa en su historia a España. En algunos casos, el trayecto para los aficionados no fue nada fácil y tuvieron que luchar contra viento y marea para poder llegar a su destino a tiempo y unirse a la marea roja que ha invadido Alemania durante el último mes.

Juan es uno de ellos, quien junto con un amigo puso rumbo a Berlín el día de antes de la final: "Yo vine con un amigo de Huesca y era el primer partido al que veníamos. El día de antes de las semifinales cogimos el vuelo porque íbamos a venir sí o sí", comenta.

Como no podía ser de otra manera, en la previa comenzaron a surgir los nervios por lo que estaban a punto de presenciar, y que no decepcionó: «Muchos nervios, como estás con la tensión todo pasa muy rápido. La última jugada con la salvada de Olmo prácticamente ni nos enteramos de lo que había ocurrido. Con el gol de Oyarzabal se desató la locura en la grada», relata aún eufórico. Juan recuerda cada trofeo conseguido por la selección con mucho cariño, pero afirma que esta Eurocopa va a ocupar un lugar especial en su memoria: "Esta Eurocopa es diferente, ahora eres más consciente de lo que es ganar un título importante. Además, en esa época veías hasta normal que ganase España".

Varios aficionados del Zaragoza antes de la final de la Eurocopa en Berlín en la ‘fan zone’ de la Eurocopa. / SERVICIO ESPECIAL

Para otros zaragocistas, el trayecto fue toda una odisea, como es el caso de Jorge. Él ya pudo disfrutar del partidazo de cuartos ante Alemania, donde vivió un día inolvidable, a pesar de las dificultades que tuvo: "Fue un poco calentada con un amigo que viaja mucho con el Real Zaragoza. En ese caso cogimos vuelos, pero fuimos sin entrada. Además, allí en Stuttgart nos timaron dos veces. Al final nos gastamos 425 euros cada uno en entradas. Pero mereció muchísimo la pena", cuenta.

Para la final, Jorge y sus amigos tuvieron un golpe de suerte, que no dudaron en aprovechar para poner rumbo a Berlín: "Nos tocó un sorteo en TikTok, con el que teníamos el hotel y vuelos pagados. Pero hasta el sábado no pillamos nada porque lo teníamos que comprar todo nosotros y ya nos lo reembolsaban a la cuenta", explica. El viaje de ida también dejó una anécdota curiosa, ya que mientras esperaban en Múnich para ir a Berlín, terminaron haciendo un rondo con seis jugadores del Schalke 04, una experiencia que no hizo más que mejorar el viaje.

Una vez allí, Jorge afirma que le sorprendió la cantidad de zaragocistas que se encontró: "Acabamos cantando con unas cervezas de más el ‘Moverse maños moverse’ con cualquiera allí. Había bastante ambiente zaragocista, me sorprendió. Nos lo seguía mucha gente de otros equipos".

Además, gracias a haber ganado el sorteo, pudieron disfrutar de algunas comodidades que mejoraron la experiencia en esta final: "En el campo nos metieron a un hospitality con famosos y comida gratis por ir con uno de los sponsors", comenta Jorge.

Después de todo, llegó el momento de ver a España levantar una Eurocopa por cuarta vez en su historia: "Me perdí el primer gol porque me fui al baño. El gol de Oyarzabal fue una locura, empezamos a llorar y todo. Por la noche estábamos bastante cansados pero fuimos al centro, pero ya a las tres de la mañana estábamos durmiendo en el hotel", recuerda.