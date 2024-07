Las nuevas tecnologías han dado un vuelco a las retransmisiones deportivas, haciendo de lo imposible algo cotidiano. Planos inverosímiles, enfoques subjetivos, vistas en tres dimensiones, detalles al máximo, hologramas y grafismo hiperrealistas... Las carreras de alta montaña no han atrochado esta revolución y tampoco lo hará desde esta edición la mítica Gran Trail Aneto-Posets. En ‘streaming’, en vivo y en directo, podremos seguir mañana la Maratón de las Tucas, en una novedad calculada y planificada al milímetro para evitar todos las incertidumbres que rondan una producción impredecible entre las murallas de los Pirineos.

El objetivo es mostrar al telespectador durante cuatro horas, desde las 10:00 a las 14:00, toda la acción y la emoción de la competición y la exigencia de una prueba de 42 kilómetros con 2.500 metros de desnivel. Acompañar a sus más de mil corredores a surcar lugares de difícil acceso para realizar un seguimiento ‘in situ’. No se preocupe, no tienen que tirarse al monte, porque un equipo de cámaras recogerá en imágenes toda la segunda y decisiva parte del trazado: desde el Collado de La Plana, a 2.702 metros de altura, hasta la meta en Benasque. ¿Y dónde se ve? En el canal de YouTube de la prueba y en Aragón TV (desde las 12:30) y en la app de Aragón Deporte.

Entre el cielo y la tierra

A la carrera, sobre dos ruedas o surcando el cielo. Porque Arte Quatre Comunicación no escatimará medios. Diez ‘camara runner’ seguirán a los atletas sin obstaculizar su camino, un dron tomará planos cenitales desde el collado y dos ‘bike runners’, en bicicleta eléctrica, rodarán la acción en los tramos llanos del Valle. «Son deportistas de élite, que están en muy buena forma y se han propuesto como voluntarios. En cada uno de los puestos habrá dos para que se releven y por si le pasara cualquier incidencia a alguno de ellos. Manejarán GoPro de última generación con estabilizadores para que no se mueva la imagen y definición HD 1.080. Portarán una mochila de cuatro kilos de peso donde cargan con el equipo de emisión en 4G y dos baterías», asevera Víctor Guill, encargado de esta productora alicantina con 25 años de experiencia y especializada en eventos deportivos.

Su papel es fundamental en los senderos de las zonas altas del valle. Tienen que hacer y deshacer el mismo camino con cada uno de los corredores, normalmente detrás de ellos, «para evitar entorpecer el paso de los participantes en las trepidantes bajadas», explica Guill. Se comunican con el control por walkie talkies y «deben seguir hasta el punto determinado aunque en algún momento se vaya la señal». Los primeros, ubicados a 300 metros de coronar el cuello de La Plana, han tenido que dormir esta noche en el «Ángel Orús, para levantarse a las seis de la madrugada y estar en su sitio a las ocho y media para empezar a hacer pruebas para asegurarnos de que todo va bien», indica Víctor.

Grabación de un participante con un móvil. / JAVIER BARAHONA

Como leen, la previsión es total, dentro de todas las posibles sorpresas que pueden saltar en la narrativa de una carrera imprevisible. La cobertura es el gran quebradero de cabeza y eso que se han pateado palmo a palmo el circuito para saber donde llega la línea y dónde están los puntos ciegos. De La Plana hasta el cruce con el Vall dels Ibons no habrá problemas «si no cae una tormenta», incluso hasta llegar al refugio del Forcau… Luego se pierde por la Vall de Grist hasta el puente de Tramarrius, sin más cortes hasta la recta final. La idea es tener un seguimiento exacto de los líderes en categoría masculina y femenina y de sus respectivos perseguidores.

Enlaces en parapente

Serán un total de doce operadores más dos cámaras fijas en meta para no perderse la llegada ni el paso de los corredores de otras pruebas mayores. Porque aunque las imágenes se centrarán, esta vez en la Maratón de las Tucas, no se obviará la emoción de la Gran Trail y la Vuelta al Aneto. El seguimiento será total gracias a la localización por conexión GPS que lleva cada corredor, balizas que permitirán actualizar la clasificación y los tiempos de paso de forma instantánea de todas las ultras.

Al personal citado se suman diez técnicos que se encargarán desde la Unidad Móvil de que la realización sea correcta. Las reconocibles voces de ‘Territorio Trail’ Alfonso García y Raúl Leorza y el afamado ‘speaker’ Toñín Laguarta se encargarán de describir las imágenes y complementarlas con sus comentarios.

¿Sería posible hacer un ‘streaming’ de la Gran Trail? Desde Arte Quatre no dicen que no, aunque «retransmitir 16 horas en directo puede que no tuviera un atractivo para el espectador» y la logística sería «como multiplicar por tres lo que vamos a hacer ahora». Añadan a eso que sería imprescindible, como pasa en las grandes vueltas ciclistas, tener un repetidor aéreo para asegurar una señal eficiente, teniendo en cuenta que se sobrevuelan espacios protegidos o de compleja operatividad. «En otras carreras solucionan este problema con drones. Nosotros estamos testando con enlaces en parapentes», anticipa Víctor Guill.