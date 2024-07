El Cierzo Fitness Challenge reúne en Zaragoza a algunos de los mejores atletas del mundo

Este domingo ha llegado a su fin la Cierzo Fitness Challenge, la mayor competición de esta modalidad que se celebra en Aragón. En la edición celebrada en el Siglo XXI se reunieron más de 100 equipo y 400 atletas de Aragón y otro puntos de la geografía española. Desde el viernes hasta la tarde de ayer todos ellos estuvieron batallando en distintas pruebas y categorías, entre los que se encontraban algunos de los mejores atletas de Cross Training a nivel mundial.

La máxima categoría de la competición, la 'RX', se la llevó el Adidas Team, con atletas de máximo nivel nacional como Fernando Llaneza o Elena Carratalá, semifinalistas de los Crossfit Games 2024 de este año, la prueba más importante del mundo de esta modalidad.

Mientras, los equipos aragoneses mejor clasificados en esta categoría fueron: en sexto lugar el Simiente Viva (Crossfit Calatayud), en séptimo Rocalla Team (Rocalla Box), en octavo lugar The Last Dance (Crossfit Calatayud), y en décima posición quedó The Weakest (Cierzo Fitness Club/Kronos).

Además, otros equipos aragoneses como el "Eolo United Bichotes" logró terminar primer en la categoría Intermediate o Crossfit Bajo Gállego y Gains N' Thrusters quedaron primeros y segundos en la categoría Scaled.