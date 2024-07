Otro ejercicio de poder del campeón y un innecesario todo o nada

Debemos dar las gracias a los Juegos Olímpicos por habernos sacado al Tour de su epílogo tradicional en los Campos Elíseos, siempre con la consabida etapa aburrida y cargada de teatro. Lo visto el fin de semana en Niza es la máxima expresión del ciclismo dominada por un joven y prodigioso talento que ha tenido en frente a dos bravísimos adversarios, Vingegaard y Evenepoel, que desde hoy ya se ponen a preparar el reencuentro del próximo año con más audacia y preparación que la exhibida este año, que no ha sido poca.

La crono final reservó otro gran espectáculo por parte de estos tres gladiadores siempre dispuestos a darlo todo. Lo de Pogacar raya la inconsciencia. Con cinco minutos de ventaja se propuso superar los cien kilómetros por hora bajando ese ovillo de curvas que desde La Turbie conducen a Niza. No era necesario tan arriesgadísimo ejercicio de poder, pero tiene alma, carácter y ambición de campeón y quizá excesiva osadía. Ya lo hizo en Galibier, pero ayer no era preciso el todo o nada, jugándose por un dedito más (seis) una supervictoria como el Tour. No obstante, gracias por su entrega en una edición comprometida, que empezó con mucha cautela y ha terminado con absoluta tiranía del esloveno.

De Vingegaard solamente se puede alabar su conducta e incuestionable entrega. En Isola 2000, con lágrimas indulgentes, se certificó a sí mismo que puede volver a ser el que era. Y atentos igualmente al Niño Prodigio que ya ha pisado podio. Un Tour excepcional en todos los aspectos.