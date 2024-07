Víctor Lapeña: "España es una clara candidata a pelear por medallas"

P:¿Qué significa para usted poder participar en sus primeros Juegos Olímpicos como seleccionador de Canadá?

R:Significa lo máximo, el poder ser seleccionador de un país como Canadá en el evento deportivo más importante del mundo como unos Juegos es algo muy grande. También siento mucha responsabilidad, porque soy un extranjero allí, por el hecho de que me han contratado para hacer una labor y la quiero cumplir bien. Personalmente es una satisfacción muy grande el que mis hijos y mi familia puedan verme allí, es un orgullo.

P: ¿Cómo surgió la posibilidad de entrenar a Canadá hace dos años?

R: Después de unos años se decidió cambiar de entrenadora, que ya llevaba desde el año 2014, y querían dar un giro a la idea de juego, de cómo llevar la selección. Se abrió el proceso de entrevistas con muchísimos entrenadores africanos, de WNBA, algunos europeos y al final del proceso me eligieron a mí y desde 2022 puedo estar con ellos

P: ¿Cómo llevó el proceso de adaptación en este país?

R: No ha sido fácil, porque es una cultura bastante diferente a la nuestra y el baloncesto también es distinto. Ha habido un proceso de adaptación por las dos partes, yo me he adaptado a su forma de ver las cosas, de cómo dirigir los grupos, del estilo de su baloncesto. Y por otra parte ellos también se han adaptado a mí en las ideas que yo traía. Además, dentro de la selección he podido influenciarles en cómo hacer que el programa de gente joven U17 o U16 evolucione mejor y tenga una forma diferente de hacer progresar a las jugadoras para que sean lo más competitivas posibles y acaben llegando al primer equipo.

P: ¿Cómo llega el equipo a París?

R: Vamos a llegar un poco justitos porque en estos partidos previos nos han faltado tres jugadoras claves que llegaron el jueves de la WNBA, y este viernes hicieron su primer entrenamiento. Son muy pocos días los que quedan, hemos hecho una preparación rara, con gente que luego no iba a jugar. El equipo está en el proceso de entender lo difícil que es llegar en 10 días en plena forma a los Juegos. Aun así, creemos que podemos llegar a los cuartos de final y a medio plazo este es el objetivo

P: ¿Se consideran una de las selecciones favoritas para pelear por todo?

R: A mí no me gusta hablar de medallas, creo que es muy presuntuoso por mi parte viendo las selecciones que hay. Somos unos de esos ocho equipos que pueden estar ahí y que según lo bien que lo hagamos en la primera fase tendremos más opciones o menos. Esa es la única preocupación que tengo, llegar a los partidos contra Francia y Australia de la manera en la que quiero para competir y ganar

P: ¿Cómo ve el grupo que le ha tocado a Canadá?

R: Es un grupo fuerte, teniendo a Francia que es la anfitriona y está muy enfocada, todas sus jugadoras NBA han renunciado, llevan entrenando mucho tiempo, se están metiendo auténticas palizas en pretemporada. Luego Australia, que es la actual medalla de bronce del Mundial, con jugadoras de muy buen nivel y la última Nigeria, que es el mejor equipo africano y todas sus jugadoras juegan en Europa y en universidades americanas. No puedo decir que es un grupo más fuerte que el de Estados Unidos porque mentiría, pero lo es más que el de España.

P: ¿Cuáles son los puntos fuertes del equipo?

R: Yo creo que ahora mismo tengo que esperar un poco para decirlos, porque varias jugadoras llegaron hace pocos días. Siempre hemos sido un equipo muy competitivo, hemos aprendido a jugar muy bien entre nosotras en cuanto a aprovechar las destrezas de cada una de ellas. Somos también un equipo difícil de batir en cosas como rebotes, impacto, físico, en todo eso, un equipo bastante duro y que cualquier falta de talento la suplimos con mucha energía

P: ¿Cómo es el aficionado canadiense?

R: Es una afición muy educada, en Canadá el único aficionado que se parece en algo al del fútbol o baloncesto en España es el del hockey hielo. Luego en baloncesto tenemos un grupo de fans muy buenos, en los partidos de los Raptors animan mucho y lo viven así. El canadiense es muy buena gente en general

P: ¿Se siente querido y respaldado por la afición?

R: Me siento muy querido por todos, además me han renovado el contrato hasta 2026. También por mis jugadoras, porque gran culpa de que haya podido seguir en la selección la tienen ellas. Y luego todo el feedback a nivel de redes sociales son buenos. Estoy muy contento trabajando con ellos y por lo menos quiero seguir esta aventura hasta 2026.

P: ¿Qué opciones le da a la selección española en estos Juegos?

R: Las vi bien, como son ellas, muy competitivas, buenas jugadoras, con mucha garra e intensidad. Luego también tienen muchas conexiones entre ellas, se nota mucho que la formación del equipo está hecha con jugadoras que juegan juntas. España es una candidata clara para estar por lo menos en cuartos de final y pelear por las medallas.

P: ¿Cómo afronta el reto de entrenar al Cukurova Mersin la próxima temporada?

R: Va a ser muy interesante poder volver a la Euroliga, a mi hábitat natural, entrenar poco, viajar mucho, tener muchos partidos y machacarnos la cabeza a pensar para que el equipo juegue mejor. Además, cuando estás en un equipo como el Cukurova tienes objetivos altos, yo no sé si somos candidatos a ganar la Liga o Euroliga, pero me gustaría construir algo bonito allí y a ver si por primera vez el presidente tiene paciencia y deja trabajar al entrenador.