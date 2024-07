Eterno Nolasco

José Francisco Nolasco va a cumplir su temporada número 15 al frente del banquillo del Bada Huesca. Se ha convertido en una auténtica leyenda del club oscense y del deporte español, al ser el entrenador que más años consecutivos lleva en un mismo banquillo. Ha llevado al Bada a la Liga Asobal a jugar competición europea y siempre lo ha mantenido en la máxima categoría. "Me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa historia y de ser uno más de los integrantes que ha hecho más grande al club. Llevo 14 temporadas, esta va a ser la decimoquinta y he logrado un ascenso, pero sé que sin trabajo no se hace nada y creo que es una de las cosas que tiene que ser parte vital", apunta el técnico ilicitano.

En este sentido añade que "no por el hecho de llevar tanto tiempo me creo algo importante, soy uno más que ha trabajado. Yo al final lo que hago es poner trabajo y muchas veces sale bien, y cuando no sale, han confiado en mí para volver a la senda y que vaya todo como tiene que ir", reitera.

El entrenador ya dijo hace unos años que, a gran nivel, solo se veía entrenando en el Bada, y en la actualidad sigue pensando exactamente lo mismo y eso se debe a que es un club que siempre le presenta retos, nunca se conforman. Tiene muy claro que es donde él quiere estar. «Donde mejor puedo estar es donde yo mejor pueda desarrollar mi trabajo ahora, el Bada me lo da y es un equipo que me ofrece retos continuos, porque no será un club que vaya a luchar por quedar segundo de la liga o por meterse cada año en Europa, pero te puedo garantizar que el reto de mantener la categoría, el reto de estar lo más alto posible con respecto a tu presupuesto, se consigue la mayoría de veces», dice convencido.

Lo que más busca el míster son motivaciones y «por lo tanto, para mí entrenar al Bada es siempre un reto y a día de hoy mantengo la ilusión y quiero superar retos. Cuando haya perdido esas ganas, sabré que mi ciclo aquí ha terminado». Además, el reto de esta temporada es superar el octavo puesto de la pasada campaña, ya que el equipo estuvo a punto de alcanzar los puestos europeos, pero el objetivo principal y el más importante es mantener la categoría.

Esta temporada se celebra el 30 aniversario de la fundación del club y Nolasco ha estado presente en la mitad de la historia de toda la institución. Por ello esta temporada sabe que va a ser muy especial y quiere estar a la altura de lo que la afición espera. «Cuando son fechas muy señaladas, lo que buscas es estar a la altura de las circunstancias. Sé que alrededor de lo que es el club es una fecha muy importante. No es nada fácil estar en esta categoría con un club bastante estructurado, con jugadores del primer equipo salidos de la base, con un presupuesto bastante reducido y estar siempre por encima de lo que se espera», asegura.

Nolasco tiene muy claro qué es lo que más orgullo le transmite después de todos estos años en la ciudad y en el club. «Yo me siento orgulloso del trabajo que he hecho, de lo que representa en estos momentos el club, que es gracias a un trabajo conjunto no solo a mí, en toda España y en Aragón», afirma.

Pero lo que más satisfacción le supone es «la cantidad de jugadores que han salido de Huesca que ahora están jugando a gran nivel siendo nacidos en la ciudad, como es por ejemplo un campeón del mundo como es Miguel Malo, pero me acuerdo de Jorge Broto, de Pepe Floris, de Marco Escribano y demás jugadores que han estado en el primer equipo. Todo esto antes era totalmente impensable, y es un punto de orgullo para mí. Con lo que más me quedo es con jugadores de primer nivel que han salido de Huesca», insiste.

Mensaje para la afición

«El club está creciendo, los aficionados están yendo cada vez más a ver partidos, se va a crear un ambiente tan bonito a la hora de ver un partido de balonmano que espero que no se lo pierdan. Lo que hacemos es algo muy atractivo, muy dinámico y lo que buscamos es estar lo más alto posible», reafirma.

Al hilo de estas palabras ha querido decirles a la afición que «eso no solo lo hacen los jugadores, ni en cómo planteamos los partidos, esto lo hace una afición y tenemos que recordar que esta temporada que ha terminado, hemos sido la tercera mejor afición de la liga y espero no bajarnos del podio, sino seguir ascendiendo porque eso significa que todos vamos creciendo». Es un mensaje muy conciso y con el que busca que el Palacio de los Deportes sea un fortín y se reafirme la gran afición que tiene el Bada. Pero sobre todo, lo que más busca es que tanto la afición como todo el club disfrute esta temporada tan especial.