Los ochos pasajeros aragoneses del vuelo olímpico dirección París

La pandemia, que retrasó un verano la celebración de los de Tokio, ha provocado que la espera en esta ocasión para el mayor evento deportivo del mundo haya sido solo de tres años, algo que no impide, de ninguna manera, la expectación que siempre levantan unos Juegos Olímpicos. Los de París 2024 ya están aquí y, una vez más, Aragón contará con varios representantes que han viajado hasta tierras francesas para dejar el pabellón lo más alto posible.

Han sido muchos los que han tratado, por todos los medios, de ganarse un billete durante este corto ciclo olímpico, aunque no todos lo han conseguido (Alejandro Francés, Daniela So, Carlos Mayo...). No obstante, la comunidad va a contar con una nutrida representación de deportistas, un total de ocho, lo que supone tres más de los que viajaron a Tokio. Ellos son: Pablo Abián, Begoña García, Alba Bautista, Inés Bergua, Esther Briz, Salma Paralluelo, Jaime Pradilla y Begoña García. Además, a este octeto se le suma Víctor Lapeña, entrenador de la selección de baloncesto femenina de Canadá.

Pradilla, Briz y Lapeña / EL PERIÓDICO

Todos ellos pelearán por relevar a Jesús Vallejo, plata en fútbol en los Juegos de Tokio, como el último aragonés en conseguir una medalla. A uno que no le va a hacer falta colgarse un metal al cuello para hacer historia es a Pablo Abián. El bilbilitano, campeón de España absoluto de bádminton en 23 ocasiones, entrará en el Olimpo aragonés al convertirse en el representante de la comunidad con más participaciones. Tras Pekín, Londres, Río y Tokio, París serán los quintos Juegos de un Abián que, consciente de que tocar metal es una quimera, tratará de exprimir la que todo apunta que será su última experiencia olímpica.

Si hablamos de opciones de medalla, una de las aragonesas que más opciones, a priori, tiene es Salma Paralluelo. La selección española de fútbol llega a los Juegos como la vigente campeona del mundo y con Paralluelo como referente. «Me encantaría ser tan protagonista en los Juegos como lo fui en el Mundial», reconoció la zaragozana hace tan solo unos días en una entrevista concedida a este diario. Salma, que confesó que siempre se había imaginado en la cita olímpica como atleta, es ambiciosa en sus primeros Juegos y llegó a afirmar que volver de París sin medalla «sería una decepción y algo difícil de digerir».

Lo máximo

Lograr una medalla olímpica es lo máximo para un deportista y ese es el anhelo también del resto de aragoneses, aunque cada uno tendrá que recorrer su propio camino para intentar cumplir ese sueño. Con la selección de baloncesto buscará llegar lo más lejos posible Jaime Pradilla, que se ha ganado la confianza de Sergio Scariolo, debuta en unos Juegos y releva a Alberto Angulo como último aragonés en el combinado nacional. «Orgulloso de representar a mi tierra», Pradilla tratará de, en un año en que la selección no llega como favorita, dar guerra y pelear por subir al podio. No sería la primera vez que los de Scariolo sorprenden.

Con la selección, en su caso de hockey patines, Begoña García afronta sus terceros Juegos. Con ese punto de experiencia, y con la espinita clavada de no haber podido dar su mejor versión en las citas anteriores, la aragonesa confía en mejorar el 7º y el 8º puesto de Río y Tokio y asomarse a los puestos de privilegio. «El objetivo es llegar a cuartos y conseguir el cruce más asequible», asegura.

También en equipo, y como capitana de la selección española de gimnasia rítmica, se estrenará en una cita olímpica Inés Bergua. La oscense, que ha asegurado en los días previos que aterriza en París «en su mejor momento», y sus compañeras llegan con la moral por las nubes tras lograr la medalla de oro en la Copa del Mundo en la última competición antes de viajar a París. Con todos los equipos a pleno rendimiento en Francia, la medalla se antoja difícil pero no imposible. De la misma manera, la aragonesa Alba Bautista peleará por dar su mejor versión para ver hasta dónde puede llegar en el concurso individual de gimnasia rítmica.

Domínguez, Bautista y García / EL PERIÓDICO

Una de las opciones más claras de medalla aragonesa es la de Esther Briz. Tras dar sus primeros pasos en el CN Helios, la remera está teniendo una meteórica carrera y, a sus 24 años y junto a su compañera Aina Cid, debutará en París con la ilusión de la primera vez, pero con altas aspiraciones en la prueba de dos sin timonel: «Estoy como nunca en la vida. No firmo el bronce, sueño con el oro».

El octavo pasajero de la aventura olímpica aragonesa es Luis Domínguez. El nadador competirá en los relevos 4x100 y 4x200. También canterano de Helios y debutante, Domínguez y sus compañeros no partirán entre los mayores aspirantes, pero tratarán de meterse en alguna final olímpica y así conseguir diploma.

Desde el banquillo (representando a Aragón, pero no a España) vivirá los Juegos Olímpicos Víctor Lapeña. El técnico se muestra repleto de ilusión por estrenarse en París en una cita de estas características. Siendo realista, el aragonés considera que el objetivo de Canadá debe ser estar en los cuartos. Eso sí, una vez comenzada la competición, sus sueños le hacen imaginarse en el podio olímpico: «Siento mucha responsabilidad porque soy un extranjero en Canadá, pero es una satisfacción».

Hasta el momento son 11 las medallas que han sumado los aragoneses en unos Juegos. Desde la primera plata de José María Esteban Celorrio (piragüismo) en Montreal 76 hasta la plata de Jesús Vallejo (fútbol) en Tokio, un total de 9 atletas de la comunidad han alcanzado el podio. Además de los ya nombrados, están también en esa lista de elegidos, por orden cronológico, José Miguel García (hockey), David López Zubero (natación), Juan Antonio San Epifanio ‘Epi’ (baloncesto), Fernando Arcega (baloncesto), Conchita Martínez (tenis), Martín López Zubero (natación) y Andrea Blas (waterpolo). La única que ha conseguido repetir ha sido Conchita (dos platas y un bronce) y hasta el momento el único aragonés que ha conseguido proclamarse campeón olímpico fue López Zubero con su recordado oro en Barcelona.

¿Cuándo compiten?

Para ingresar su nombre en ese prestigioso listado, los ocho aragoneses ya conocen su hoja de ruta y los días en los que tendrán que dar el do de pecho. Aunque la ceremonia inaugural será mañana, Salma Paralluelo, este jueves, será la primera en saltar al ruedo. A partir de las 17.00 horas, la selección española se enfrentará a Japón en su estreno. Además, el día 28 se medirá a Nigeria y el 31 a Brasil. Los cruces, en caso de que el combinado nacional se clasifique, serán ya a comienzos de agosto.

Los otros aragoneses de los Juegos Los ochos deportistas de la comunidad (más el técnico Víctor Lapeña) no son los únicos aragoneses que viajan a París para participar, de una manera u otra, en los Juegos Olímpicos. Como delegación de la selección española masculina de balonmano acude Juan Caamaño, que espera repetir con el combinado nacional al menos el bronce que conquistó España en Tokio. Con la selección de hockey va a estar presente en el equipo directivo el zaragozano César Hernández. Además, impartiendo justicia como árbitro de atletismo estará Antonio Pérez, que sumará una nueva cita olímpica a su largo historial.

Jaime Pradilla y la selección debutará el sábado ante Australia, el día 30. Grecia será su rival y cerrarán la fase de grupos el 2 de agosto ante Canadá. La aventura de Begoña García, por su parte, empezará el día 28 ante Gran Bretaña y continuará con duelos, cada dos días, contra Estados Unidos, Argentina, Sudáfrica y Australia.

Las gimnastas tendrán que esperar algo más. Inés Bergua lo hará el 10 de agosto en la competición por equipos y un día antes saltará al tatami Alba Bautista en la disciplina individual. La competición para el nadador Luis Domínguez empezará a partir del 27 de julio. El mismo día arrancará Pablo Abián, que, como mínimo, jugará dos partidos en París ante Lee Zii Jia y Viren Nettasinghe. Por último, Esther Briz comenzará el domingo 28 de julio y al día siguiente habrá repesca. Las semifinales están programadas para el miércoles 31 de julio y las finales, A y B, el viernes 2 de agosto.