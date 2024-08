Nico Williams vuelve a entrenar en Lezama con una declaración de compromiso con el Athletic

Si en los últimos días un manto de pesimismo envolvía a los dirigentes del FC Barcelona respecto a la contratación de Nico Williams, puede decirse que las malas sensaciones estaban más que fundadas después de las declaraciones de compromiso del extremo con el Athletic. El deseado fichaje se alejó casi definitivamente, si es que alguna vez estuvo cerca.

Williams ha regresado a los entrenamientos en Lezama después de las vacaciones post-Eurocopa. Mientras festejaba el título y la alegría de vivir, su representante entretuvo a Deco, director deportivo del Barça, con negociaciones sobre una eventual incorporación. Williams se lo pasó bien al lado de Lamine Yamal en Marbella, pero no abrió nunca la boca sobre su futuro.

Finalmente lo ha hecho esta mañana con un vídeo que ha colgado el Athletic en sus redes sociales. "Aupa athleticzales! Estoy de vuelta, con muchas ganas de esta temporada. Aupa Athletic!", ha clamado el jugador de 22 años, que ha regresado a los entrenamientos bajo las órdenes de Ernesto Valverde unos días antes. No estaba citado hasta el lunes 12 de agosto.

Sin capacidad de inscribir

Si albergaba alguna duda, su entorno directo, empezando por su hermano Iñaki, le habrán ayudado a disiparla para continuar al menos una temporada más en el club bilbaíno. Tanto Barça como PSG habían dado señales de estar dispuestos a pagar los 60 millones de cláusula de rescisión de su contrato. No obstante, el club azulgrana aún no ha desbloqueado el asunto del Fair Play Financiero. Puede encontrar 60 millones, pero todavía no puede inscribir a casi nadie. Una incertidumbre que puede desmotivar a cualquiera.

En Bilbao, además, Nico Williams encontrará el estímulo del regreso a una competición europea siete años después. El Athletic disputará la Europa League y, encima, la final se jugará en San Mamés.

Entretanto, sigue en juego la otra apuesta de la pretemporada, la de Dani Olmo. Deco viajará a Leipzig hoy con el objetivo de cerrar su fichaje. En ella está previsto que formen parte todas las partes implicadas: Barça, Leipzig y el agente del futbolista, Juanma López. El club alemán no está blandeando por el momento, como cabe esperar.