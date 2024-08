Desde Martillué hasta Marruecos

Cuando padre mandaba a Sergio desde Banaguás al puerto con las vacas, este chicotón no veía más allá de horizontes de rebeldía, de piedras desubicadas, de lomas de la nada. Miraba mal. Miraba con los embusteros ojos de la juventud, sin retina rapaz de emociones, sin enterarse aún que en esas montañas reposaba lo realmente importante. Eso se aprende con el quebrar de los años, en cada paso que nos acerca, más que arriba, hacia adentro: a saber quiénes somos, a perderse para encontrarte, a poner rumbo hacia los sentimientos básicos de la verdad, desvestidos de superficialidad, a conocer la buena amistad, el valor de la superación que acaricia el autoestima, la resiliencia, el apoyo en el otro, a ser personas, a secas, sin etiquetas. «Si me quitaran ahora las montañas no sé que haría».

¿A que pueden entenderle? Si es así es que has recorrido el mismo camino que Sergio. Como José, Georgiana, Daniel, Andrea y Gerardo. Ellos son un club. Son ‘Pasos Pirenaicos’, una propuesta inclusiva del Centro Ignacio Claver de Martillué de Valentia en el cambio de modelo centrado en la persona, en sus ‘proyectos de vida’. «Queríamos darles una oportunidad de vida, aumentar su calidad de vida. Las salidas a la montaña ayudan a conocerte mejor, a gestionar tus límites y frustración, a tener paciencia, trabajar en equipo, valorar que todo lleva un esfuerzo, la cooperación, y a disfrutar de la naturaleza. Es un desarrollo personal», enumera Laura Díaz, responsable de Desarrollo Personal del centro.

Desde esa premisa hace unos tres años activan una idea configurada para un grupo de personas que físicamente pudieran afrontar esos retos, aunque Valentia cuenta y adapta otros proyectos relacionados con el entorno y la naturaleza a la diversidad de realidades de su comunidad. Sabían que la autogestión era implícita para ampliar los rangos de autonomía, esos pasos de igualdad. Ellos deciden qué actividad hacen en sus salidas cada quince días, se reúnen, organizan, investigan y debaten las aventuras y toman sus propias decisiones como bautizar el club o diseñar su propio logo.

La expedición, tras lograr su objetivo. / Dabid Ruiz de Gopegui

Eso no quita que apareciera Dabid Ruiz de Gopegui Bayo, guía maño de ‘Ojos Pirenaicos’ para reafirmar y orientar esas huellas. Que si escalar en Canfranc o Piedras Rojas, que si hacer una excursión invernal con raquetas a los ibones de Ordicuso, que si subir al Pico Pacino, el Águila o el Canal Roya, recorrer la Faja Pelay en Ordesa, que si hacer un vivac en Lecherines, bajar un barranco, hacer una travesía por Benasque, aprender de nivología o a respetar el medioambiente. «Hemos subido más de 40 picos. ¡A mi me encanta escalar! Un día pasamos por Riglos y me vi subiendo hasta arriba ¡Ojalá!», dice Sergio.

Un viaje personal

Pronto se presintió un deseo de llegar más arriba. Dabid suele llevar grupos por todo el mundo y lanzó una propuesta. ¿Por qué no vamos a Marruecos? El 60º aniversario de Valentia era la excusa perfecta. El mapa no era más que una motivación, un punto en el futuro hacia el que avanzar. Y no hablamos de un movimiento físico. La evolución debía ser un refuerzo personal de sus capacidades.

El grupo, en plena marcha por Marruecos. / Dabid Ruiz de Gopegui

Ellos ayudarían a buscar apoyos y patrocinadores, a organizar mercadillos para recaudar fondos... pronto se les unió el Ayuntamiento de Sabiñánigo y de Jaca, la Comarca del Alto Gállego y la Jacetania o varias marcas montañeras… «No solo tuvimos que buscar dinero. Entrenamos duro, nos informamos sobre la cultura que íbamos a visitar, tuvimos que hacer los trámites para obtener los pasaportes, saber cómo hacer las mochilas, porque somos un poco desorganizados, a quien no se le olvidan las gafas te pierde los guantes, a levantarnos pronto o racionar el agua porque allí solo podíamos beber de botellas», recuerda Sergio. Para él y para todos era la primera vez que salían de España. Nunca habían ido a un aeropuerto, facturado o volado.

Dabid les fue introduciendo con juegos. «Nos preguntó que queríamos encontrar en el viaje. Yo le dije que nuevos amigos y buena comida. Pero allí a todo le echan picante. Siempre llevaba la boca ardiendo», relata Sergio.

La expedición, disfrutando de las montañas. / Dabid Ruiz de Gopegui

Eso otro de los amigos sí que lo cumplió. En los seis días de ruta conocieron aldeas del Atlas, la cultura bereber, la pobreza, los efectos del terremoto… «Se les abrieron los ojos a otra realidad fuera de su burbuja», dicta Laura Díaz. «Han sacado una resilencia brutal, conviviendo con la incertidumbre que siempre da estos viajes. He alucinado con su adaptación en lugares tan básicos, con calor, esforzándose tanto. Ellos, que viven tanto el presente y multiplica todo, son mucho más instintivos, han tenido una actitud muy positiva y equilibrada», dice Dabid.

El objetivo era alcanzar un collado a casi 4.000 metros tras superar más de 1.500 de desnivel. Subieron todos. «Qué felicidad sentimos después de tanto esfuerzo. ¡Lo habíamos logrado! Fue una fiesta. Nos abrazamos, reímos, sacamos queso y chorizo, nos fotografiamos con las banderas… Estoy muy orgulloso por todos. Ya estábamos unidos, pero este viaje ha sido una explosión. Ahora pensamos en el siguiente. ¡Queremos ir al Nepal!», sueña Sergio. «¡Pues nos iremos a Nepal! ¿Un trekking de quince días por el Himalaya? ¿Y por qué no?», confirma Dabid.

Al día siguiente se les dio la oportunidad de alcanzar el Toubkal. Sergio se atrevió «aunque la meta ya estaba alcanzada, todos habíamos triunfado. Solo me apeteció». Madrugaron para tocar el cielo del Atlas. Allí, tan lejos de Banaguás, ahora Sergio sí afinó la mirada certera al puerto de su infancia y contempló la esencia de la vida, gracias a las montañas, gracias a cada uno de esos pasos de vida que le habían llegado hasta ese amor por ellas, fiel y eterno. «Allí me acordé de mis padres». Como tú y como yo. Como todos.