El Real Madrid inicia su heptatlón de títulos con la Supercopa de Europa, el 'Trofeo Kylian Mbappé'

Los torneos de verano languidecen. Sobreviven por los ecos del pasado, devorados por las giras internacionales. Los nombres propios de Teresa Herrera o de Ramón de Carranza tienen sabor añejo. Hasta ahí. Pero hay un jugador que ha logrado envolver un torneo con su nombre, su historia y su presencia. La Supercopa de Europa 2024, que enfrenta al Real Madrid y al Atalanta, se ha convertido en el 'Trofeo Kylian Mbappé'. El primer partido oficial del francés con el equipo donde cumplirá su sueño infantil es un atractivo en sí mismo. Cero minutos en pretemporada, 85.000 personas en su presentación y 100% expectativas están en la ecuación del primero de los siete títulos (Liga, Copa, Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental) a los que aspira el conjunto blanco en un curso maratoniano.

Mbappé, titular en su estreno en el Real Madrid

Aterrizó Mbappé en Varsovia como el 'frontman' que le exigirán ser en uno de los vestuarios más repletos de talento que se recuerdan. No estuvo en la gira americana debido a la lesión de la Eurocopa, por lo que los focos del Estadio Nacional de Varsovia serán los primeros que le iluminen. El francés será titular junto a Rodrygo y Vinicius. El número de minutos lo dictará el desarrollo del encuentro. Por nada del mundo quiere Ancelotti descapitalizarse en las primeras batallas, como le ocurrió la temporada con las prematuras y largas lesiones de Courtois y Militao. Aunque el resultado no pudo ser más positivo, con una Champions, una Liga militar y la Supercopa de Arabia.

La temporada del Real Madrid arranca este miércoles y terminará, si llega a la final del Mundial de Clubes, el 13 de julio. No habrá prácticamente descanso y mucho menos una preparación previa al siguiente curso. Prácticamente 80 partidos en el caso de los internacionales. Es algo a lo que se han acostumbrado jugadores como Mbappé, que viven en una preparación continua y personal. Es el único modo de que jugadores como Vinicius, después de jugar la Copa América, sean capaces de clavar tres esprints a máxima velocidad en sus primeros minutos de juego colectivo.

El heptatlón requerirá la aportación de unidad principal, B e invitada, de ahí que inclusión del portero los canteranos Fran González y Jacobo Ramón en la convocatoria para Varsovia es una declaración de intenciones. Atrás quedan las campañas de 15 jugadores y guardia pretoriana. Tan importantes serán Güler, Brahim o Endrick como los que tienen por delante y a los que, como se ha demostrado en otras ocasiones, pueden superar.

Instante del último entrenamiento del Real Madrid previo a la Supercopa de Europa frente a la Atalanta. / DARKO VOJNOVIC / AP

Modric arranca como el sustituto veraniego de Kroos

Aunque el primer frente de batalla estaría compuesto por los que se enfrentarán a la Atalanta. Véase Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Valverde, Rodrygo, Vinicius y Mbappé. En esta relación falta el puesto que deja huérfano Kroos. El eslabón más importante que pueden afectar al resto si no funciona. Aunque si hay alguien experto en inventarse soluciones ese es Carletto. "Él decidió irse y respetamos su decisión. Es difícil sustituirlo. Hay jugadores con cualidades como Valverde o Camavinga. Nuestro estilo se adapta a los jugadores que tenemos", sentenció.

En pretemporada, Modric ha ejercido el papel de su viejo camarada y salvo sorpresa será así en Varsovia. Aunque después será una batalla abierta entre Tchouaméni y Camavinga, con el primero jugándose su condición de pivote si no quiere seguir los pasos de Desailly. Otro pivote galo convertido a central, aunque en una fase mucho más avanzada de su carrera. Pase lo que pase, la jerarquía la marcará Ancelotti, quien ha empezado la temporada elevando el tono.

Lo hizo primero al hablar de la oferta de Arabia Saudí por Vinicius, que consideró como "una especulación de mercado", tasada en 1000 millones que ni el equipo más solvente del mundo podría igualar. "Pero no son ninguna amenaza", desafió un entrenador que ironizó cuando se le preguntó sobre la dificultad de ordenar las piezas en la mejor plantilla que ha tenido nunca: "La verdad es que me ha quitado el sueño". El Carletto mas táctico, en lo deportivo y en lo social, al advertir que "en este vestuario no hay reyes ni príncipes". Y eso vale para Vinicius, pero también para Mbappé.

Luka Modric, entrenador del Real Madrid, en la sesión previa a la Supercopa de Europa frente al Atalanta. / Czarek Sokolowski / AP

Atalanta, un polvorín en el peor momento

Para la Atalanta, el partido llega en mejor peor momento de su historia. Conquistar la Europa League le separó del grupo de las revelaciones. Un grupo reducido de por sí, pero que se queda en el territorio de las sensaciones. Pero como a otros conjuntos vencedores, tocar la gloria les ha pasado factura. Gasperini se esforzó en tapar las grietas que existen en su vestuario. Desde que ha vuelto al trabajo, el campeón de la Europa League ha sido protagonista por las imágenes de su técnico preguntándole a sus jugadores "a qué mierda" estaban jugando y por la rebelión de uno de sus estandartes, Koopmeiners, dispuesto a fugarse a la Juventus.

"¿El Atalanta vive tiempos difíciles? Para nada. Vamos a jugar un partido de increíble prestigio, con el entusiasmo que nos caracteriza. Encima, contra el mejor equipo del mundo", aseguró en la previa al partido, donde compareció junto a Marten de Roon, capitán y el segundo jugador con más partidos del Atalanta: 345, dos de ellos en los octavos de Champions frente al Real Madrid de la Champions de 2020/2021. Perdieron los de Bérgamo, pero ya eran una de las sensaciones del 'Viejo Continente'.

Ancelotti y Gasperini, enemigos íntimos

Completó la alineación de la sala de prensa Ademola Lookman, irónico con el ambiente del estuario. El héroe inesperado del triunfo en la final de Europa League contra el Leverkusen. Un encuentro contra un equipo que llegaba invicto y con la moral por las nubes gracias al trabajo de Xabi Alonso. El 'chico maravilla' que cambió la historia del 'Neverkusen' cayó preso del explosivo Gasperini, que ahora amenaza a un viejo amigo como Ancelotti. Aunque lo hace con su arsenal mermado por las bajas de Toloi, Zaniolo, El Bilal o la grave y sensible de Scamacca.

Gian Piero Gasperini, entrenador del Atalanta, durante el último entrenamiento previo a la final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Atalanta. / Leszek Szymanski / EFE

"Carlo es el entrenador más exitoso de los últimos tiempos. Estuvimos juntos en la Juventus. Nos conocemos desde hace muchos años. Él está muy acostumbrado a estar finales, pero, oye, también es un logro para mí", ironizó el más mayor del tridente de veteranos que reinó en Europa la pasada temporada. Al dúo italiano hay que sumarle a Mendilibar, rey de la Conference League.

Un triunfo sobre el edadismo que queda en un segundo plano en la Supercopa de Mbappé. Un evento personal que ha provocado la peregrinación de cientos de madridistas hasta Varsovia, la primera parada de un larguísimo camino hacia el septuplete. Algo que el mejor Barça de la historia no logró porque el calendario no había caído todavía en una espiral insensata de partidos. La que pondrá al límite al Real Madrid de las estrellas donde Mbappé será el astro rey, pero con la sombra alargada de Ancelotti.