Jorge Arcas: "La Vuelta es el gran objetivo del verano"

Jorge Arcas disputará este sábado 17 de agosto la 79º edición de la Vuelta España que durará hasta el 8 de septiembre, la competición dará el pistoletazo de salida en Lisboa y acabará en Madrid. La Vuelta 2024 se compone de un total de 21 etapas y su recorrido es de 3.265 kilómetros con ocho etapas de montaña, cinco de media montaña, dos contrarrelojes individuales, una llana y cinco onduladas. Para el ciclista serrablés esta será su quinta participación en esta grande y lo hará corriendo para el Movistar Team, uno de los equipos favoritos para competir por llevarse la grande nacional.

A nada de comenzar su participación, se encuentra muy motivado y con ganas de que comience. «Estoy muy motivado, ya es mi quinta participación y lo hago con un gran equipo a mi alrededor. Y ahora con ganas de que empiece, porque estos días previos con tantas fotos y presentaciones son diferentes», afirma. El aragonés se lleva preparando con mucho ahínco para llegar en la mejor forma posible a la grande nacional. «Creo que llego bastante bien. He preparado a conciencia La Vuelta desde el mes de julio, he corrido en Burgos y Getxo y me ha servido para coger ese punto de competición que necesitaba. Ahora habrá que ver cómo responden las piernas, porque al final son muchos días. La Vuelta es el gran objetivo del verano», dice.

El ciclista sabe que correr bajo el nombre del Movistar Team no es tarea fácil y afronta esa presión de la mejor manera posible. «Siempre tenemos los ojos puestos encima de nosotros, a poco que haces se dan cuenta y cuando no rindes bien también están encima y siempre tienes críticas. Tanto yo como mis compañeros estamos tranquilos y vamos a luchar por dejar al Movistar lo más delante posible». Además, añade que «siendo Movistar, pues vamos a luchar por todo, que Enric Mas, el líder del equipo, vaya por delante y tenemos un gran conjunto para buscar etapas, aparte de la general. Vamos a ir día a día e ir viendo cómo se nos plantea la carrera».

En cuanto a sus objetivos personales, él tiene muy claro que lo prioritario es cumplir la tarea que le pide el equipo. «Mi labor va a ser acompañar en todo momento a Enric y que no le falte de nada. Y luego siempre sale alguna oportunidad para lograr etapas pues lucharé por ella, pero mi misión principal es estar junto a mi líder, poder llegar lo más lejos posible con él y yo con eso estaría muy contento», aclara.

El recorrido de La Vuelta es muy difícil para cualquier corredor y el altoaragonés sabe que va a ser una competición larga y en la que en cualquier momento todo se tuerce. «Es una Vuelta muy dura, hay que salvar los primeros días en Portugal y ver cómo se queda la general, pero todas las etapas son muy duras, sobre todo las que acaban en alto y creo que por cualquier sitio se puede romper la carrera, ya sea en la zona norte de España con las zonas de montaña o la primera parte cuando salimos de Portugal. La primera etapa, que es una contrarreloj, van a ser 12 kilómetros muy costosos».

Jorge Arcas no será el único aragonés que participe en la grande nacional, Pablo Castrillo participará en la carrera con el equipo del Kern Pharma. Esta será la primera vez que el ciclista jaqués compita tanto en la Vuelta como en una de las grandes del mundo del ciclismo. Por ello, el serrablés le intenta aconsejar y ayudar en todo lo que puede. «Sí, al final entrenamos siempre juntos y para mí es un honor estar los dos aquí, lo he visto crecer desde pequeño y es un orgullo que vayan llegando aragoneses a la Vuelta. Pablo tiene un gran futuro por delante, y si le puedo dar algún consejo, pues para mí también es especial. Además, no es solo un compañero de grupo, es un amigo mío», asegura.