Jorge Palos: 'Hay que andar con los pies de plomo y el objetivo es la salvación'

El Wanapix AD Sala 10 comienza este viernes 16 de agosto su pretemporada, para preparar el debut ante el Inter Movistar el 11 de octubre. Jorge Palos ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre la situación del equipo y las novedades para esta temporada en Primera División. El objetivo de la temporada para el conjunto zaragozano es muy claro. "Tenemos un objetivo interno que es estar al nivel de la categoría todos los días. Gusta mucho hablar de objetivos, pero después de subir de Segunda División hay que andar con pies de plomo y decir que el objetivo es la salvación. Ojalá la consigamos pronto y a partir de ahí pensar en cotas más altas", afirma.

En cuanto a los nuevos fichajes, el entrenador está muy contento con el trabajo realizado y sabe que es la mejor nómina de jugadores que se podía tener con las limitaciones que tiene la entidad. "Estoy encantado con la plantilla y tenemos de todo. Es la mejor plantilla que podíamos haber hecho con las limitaciones temporales de subir desde Segunda División. Es la mezcla de mantener un bloque bastante grande de gente que llevan dos años con nosotros e incorporar esos jugadores que creíamos necesarios".

El lunes 19 de agosto comienzan con los entrenamientos y hasta el 31 no juegan su primer amistoso de preparación. El míster ha analizado la pretemporada. "Empezamos desde el lunes con los entrenamientos. Tenemos dos semanas de preparación sin amistosos de nivel alto y después comenzamos con amistosos que nos van a exigir. Menos el Colo, el resto son equipos de Primera", dice.

La ilusión de Bateria

Además, en esta vuelta al trabajo, la principal novedad ha sido la presentación oficial de Dione Alex Veroneze, mejor conocido como Bateria, que sin duda es la referencia del proyecto. El internacional brasileño llega para disputar la que será su undécima temporada en España y está muy ilusionado por hacerlo en Zaragoza. "Físicamente estoy bien. Estoy muy ilusionado por volver. Los que están cerca de mí saben que España es mi casa y estoy supercontento de poder volver a la Liga española de la mano de Zaragoza", afirma el jugador.

El brasileño viene con el objetivo claro de aportar experiencia a un equipo recién ascendido y que pelea por seguir entre los mejores. "El objetivo es bastante claro. Es mi decimoprimera temporada en España y estoy deseando aportar mi experiencia para conseguir esos objetivos que se ha marcado el club. Es un equipo joven y espero poder aportar mucho". Para acabar, le ha querido mandar un mensaje a la afición. "Siempre que he estado aquí he sido bien recibido. Me sorprendió bastante la bienvenida. Ojalá que podamos vivir grandes momentos en el Siglo XXI. Espero que la gente se anime y disfrute dentro del pabellón".