La historia de Eliezer Mayenda: el zaragozano que empieza a deslumbrar en la Championship

Este verano está siendo algo diferente para todos los amantes del fútbol. Tras finalizar las principales ligas europeas el pasado mes de junio, la celebración de la Eurocopa, la Copa América y los Juego Olímpicos han acaparado las principales portadas de los medios de comunicación y han servido de alivio para muchos aficionados al deporte rey.

Mientras estas competiciones seguían su curso y las selecciones iban pasando fases, el resto de equipos comenzaban a realizar sus particulares pretemporadas con el objetivo de llegar en la mejor forma posible al comienzo liguero. Esta espera llegó a su fin hace unas semanas cuando el balón volvió a rodar en los principales países del viejo continente.

Como viene siendo costumbre, los campeonatos domésticos en Europa no comienzan a la vez. La Liga en España lo hizo este fin de semana, mientras que otras, como la inglesa, lo hicieron una semana antes. La última jornada de la Championship, categoría por debajo de la Premier League, ha dejado un protagonista desconocido por muchos pero con raíces en Aragón. Su nombre es Eliezer Mayenda y milita en el Sunderland inglés.

Doblete en la segunda jornada de la Championship

Eliezer Mayenda, nacido en Zaragoza en 2005, ha sido la sensación de este fin de semana en la Championship. El delantero centro, que jugó en las categorías inferiores del CD Ebro, consiguió ver puerta por partida doble en la victoria del Sunderland contra el Sheffield Wednesday por 4-0. Su gran partido le sirvió para llevarse el trofeo de "Player of the Match".

El primero de los goles llegó en el minuto 15 con un fuerte disparo desde fuera del área que se coló por la escuadra izquierda del meta visitante. El jugador nacido en Zaragoza no se conformó con su estreno como goleador y fue a por más. En la segunda parte, remató a placer un centro desde la banda para sellar una goleada que le permite a su equipo dormir en puesto de ascenso a la máxima categoría del fútbol inglés. Por destacar un dato curioso sobre el equipo donde milita, el zaragozano comparte vestuario con Jobe Bellingham, hermano de la estrella del Real Madrid.

Un breve paso por el CD Ebro

Mayenda se empezó a familiarizar con el balón en las categorías inferiores del CD Ebro, aunque su paso por el club de La Almozara fue efímero y fugaz. El joven tuvo que emigrar de pequeño junto a su familia a París, una circunstancia que le privó de seguir dando sus primeros toques en este club zaragozano.

Los amantes del fútbol base en Aragón, que recorren cada fin de semana los distintos campos de la capital aragonesa y el resto del territorio, lo recuerdan como un goleador nato. Elieze solo pudo jugar hasta la categoría de alevín, pero, a pesar de su corta edad, su relación con el gol era idílica.

Mayenda en las categorías inferiores del CD Ebro. / Servicio Especial

Tras poner rumbo a Francia, Mayenda continuó su carrera en las categorías inferiores del FC Sochaux donde fue creciendo con el paso de los años hasta debutar con el primer equipo en un partido de la Copa de Francia contra el Nantes. Dos años en el primer equipo de este club francés le sirvieron para dar un paso más y cambiar de equipo. El Sunderland decidió apostar por su fichaje y firmar al joven jugador el pasado verano.

Nada más llegar al conjunto inglés, la dirección deportiva decidió cederle la temporada pasada al Hibernian de la liga escocesa. La aventura por Escocia duró un año y, tras la cesión, Eliezer Mayenda ya figura como jugador de la primera plantilla de los "The Black Cats", apodo del conjunto inglés. Antes de poner rumbo a tierras inglesas, en 2022, el zaragozano fue convocado con la selección sub 17 de España para disputar el l Torneo Internacional de El Algarve. Aquella convocatoria la componían jugadores como Iker Bravo (Udinese), Yarek Gasiorowski (Valencia) o Pol Fortuny (Real Madrid) que este verano consiguieron ganar el Europeo Sub 19 contra Francia.