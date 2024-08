La Primera Nacional de balonmano: La vuelta a los orígenes del Contazara

El Zaragoza Balonmano Contazara comenzó el lunes la pretemporada para preparar el inicio de la Liga el 22 de septiembre en Primera Nacional tras un verano en el que se han despedido de la colaboración con Casademont después de dos años. Pese a todo, el presidente de la entidad, Pablo Hernández, afirma que los objetivos del club no han cambiado y que siguen ansiando lograr el ascenso a División de Honor: "El objetivo principal de esta temporada es clasificarnos para la fase de ascenso y si lo logramos, pues ascender a la División de Honor plata. Queremos ir paso a paso, ya que el año pasado nos quedamos a un solo gol de meternos en la fase de ascenso", relata.

Además, Pablo añade que la temporada pasada se produjo una concatenación de circunstancias que hicieron que no se lograse el objetivo de pelear el ascenso. "La pasada temporada fue un cúmulo de circunstancias, de mala suerte, a veces el no anotar un gol. Además, el club Amenabar Zarautz que descendió y nos tocó en nuestro grupo y acabó ascendiendo. Creo que este año va a ser el bueno y vamos a lograr nuestros objetivos", cuenta.

Se decidió por ambas partes no continuar con la vinculación y hemos vuelto a lo que éramos antes Pablo Hernández — presidente del club

Tanto la plantilla como el cuerpo técnico han sufrido cambios durante estos meses, pero el núcleo del año pasado se mantiene y se espera que el nivel aumente con los nuevos fichajes. "La base del equipo se mantiene, tanto en la parte técnica como en los jugadores, hemos reforzado la zona defensiva, el pivote y, sobre todo, la zona del extremo izquierdo. El equipo se ha confeccionado bien, se han compensado todas las posiciones y se ha dado un salto de calidad con respecto a lo que teníamos el año pasado", comenta Hernández.

Estos meses han sido intensos al haberse desvinculado de Casademont y lo que esto podría haber conllevado para la economía del club. "Se decidió por ambas partes no continuar con la vinculación y hemos vuelto a lo que éramos antes", dice. Contazara ha aumentado su inversión en el club y se han sumado más colaboraciones para que la entidad no tuviese problemas de liquidez. "Los patrocinadores que ya estaban como los nuevos han hecho un plus de esfuerzo y por ello la economía del club no se ha resentido. La gestión y la estructura interna de la entidad no se van a resentir y va a ser la correcta y adecuada", afirma Pablo.

El Contazara ha vuelto a los orígenes al recuperar los colores azul y blanco en la camiseta y este año estrenan un nuevo escudo. "Los colores del club, el blanco y el azul, han vuelto al origen de cuando el proyecto se formó y en ese aspecto no ha habido que comerse mucho la cabeza. Pero en el escudo se han barajado muchas opciones, lo que estaba claro es que el león tenía que estar por la ciudad. Nos hemos decantado por algo más moderno y me parece un escudo precioso", explica.

La plantilla durante el primer entrenamiento de la pretemporada / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

El 9 de agosto presentaron su campaña de abonados y esperan que este año haya más gargantas rugiendo con el equipo. "En los abonos queremos superar lo de los últimos años, esta pasada campaña rondábamos los ochocientos espectadores en los partidos de mayor entidad del rival y queremos intentar que toda esa gente que venía pues sean socios", añade.

Una de las novedades de este año es la colaboración con Atades, en la que 5 euros de cada abono irá destinado a la asociación aragonesa. "El acuerdo con Atades me parece una gran oportunidad, porque las camisetas van a llevar dibujos realizados por personas que están dentro de la fundación y los precios en los abonos se mantienen respecto al año pasado, pero 5 euros de cada abono irán destinados a Atades. Ambas partes ganamos porque ellos reciben un pequeño apoyo económico y nosotros conseguimos que nos ayuden con esos diseños de las camisetas", reafirma.