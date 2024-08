'La Puta Niña', la española campeona del mundo junior de MMA: "Todavía no me creo nadie importante"

Merche García (Sariego, Asturias, 2008), también conocida como 'la Puta Niña', hizo historia el pasado 9 de agosto al proclamarse campeona del mundo de MMA en Abu Dabi. La asturiana revalidó el título que ya había ganado el año pasado. A pesar de ser la más joven de su categoría, Merche se llevo el oro después de vencer a la uzbeka Xurshidaxon Rozikova en la final.

–¿Cómo fue la experiencia?

–Habíamos estado dos meses preparándolo y veníamos con una base del europeo de Azerbaiyán. Allí siempre hay nervios, pero todo salió como teníamos previsto.

–¿Qué sintió al revalidar el título mundial?

–Este oro es el que mejor sabor de boca me ha dejado. Me costó bastante, además de que eran mayores que yo. Fue muy emotivo después de todo el trabajo que llevábamos hecho. Fue la mejor experiencia que he tenido.

– ¿Cómo afrontó esa diferencia de edad?

– Cuando eres la más pequeña y ganas tienes mejor sabor de boca. Se notaba que había diferencia en el cuerpo, ya eran mujeres por así decirlo, con 18 años cumplidos o cerca de cumplirlos, comparadas conmigo, imagínate.

–¿Cómo fue el camino?

–En el sorteo nos tocó contra las dos sudafricanas. A la primera le gané por decisión unánime, creo que fue una pelea bastante dominada por mí. En la siguiente ganamos por finalización, con un mataleón. La final fue contra la uzbeka Xurshidaxon Rozikova, una pelea muy dura, pero me la llevé por decisión unánime. Nos había estudiado mucho y salió a la defensiva, fue la pelea más «enguarrada», porque ella no tenía mucha técnica y salió a defender.

–¿Cómo lleva ser campeona del mundo con solo 16 años?

–Todavía no me creo nadie importante, ahora es todo aprendizaje y hacer pelea. Hasta que no esté con una promotora decente no voy a creerme nadie.

–Y mentalmente, ¿cómo afronta esto siendo tan joven?

–Te tiene que gustar, te tienes que sacrificar. Tengo la suerte de que mi padre y mi hermano hacen el mismo deporte, la ayuda psicológica y el apoyo siempre es bueno. En un día malo te siguen apoyando y eso ayuda mucho.

–Entonces, el mundo de los deportes de contacto es tradición en casa, ¿cómo entró en él?

–Mi padre hizo 'muay thai', daba clases y tenía algún competidor. Empezó a hacer 'grappling' y MMA con otro entrenador, Omar. Ahí empezó todo. Además, mi hermano y yo hicimos judo desde pequeños, yo empecé a entrenar MMA con 6 o 7 años.

–¿Cómo compagina la vida de adolescente con la de una campeona del mundo?

–A veces se hace un poco pesado estudiar después de entrenar, tienes que ser organizado. Por otra parte, yo no soy una persona que salga mucho, pero tienes que elegir los amigos adecuados, que congenien con tu estilo de vida. Mis amigas siempre me apoyan y se alegran muchísimo de mis victorias.

–Los estudios, ¿qué tal van?

–De momento, bien. En septiembre empiezo Bachiller. Quiero seguir con los estudios, aunque me gustaría dedicarme profesionalmente a esto. Si no, me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte, como fisioterapia.

–Su apodo, 'la Puta Niña, ¿de dónde viene?

–El primer año que fuimos al campeonato de España, en Alicante, yo iba a la categoría más pequeña y me tocó contra unas canarias y les gané. Mi hermano y un amigo se las cruzaron en el ascensor, y les escucharon decir "la puta niña esta nos ha ganado", y se quedó esto. Yo creo que los apodos tienen que salir, si se queda este genial, y si sale otro también.

–¿Le gustaría dedicarse profesionalmente a este deporte?

– El sueño de todo peleador es llegar a una promotora profesional, y espero que se cumpla. Aunque ahora se fastidió el tema del boxeo, que parece que ya no va a ser olímpico y era la opción que tenía de conseguir ese oro olímpico. Se me va a quedar esa espinita.

–¿Planes futuros?

–Para empezar, el mundial de grappling en Kazajistán, aunque no sabemos si vamos a ir, el mundial de Chipre y queríamos probar en los campeonatos de España de boxeo en diciembre.