El arbitraje se prepara en Zaragoza

Desde el jueves hasta este domingo, Zaragoza es el epicentro del arbitraje de baloncesto nacional. Durante estas jornadas más de 400 participantes entre los que se encuentran árbitros -desde Primera Federación y Liga Femenina Endesa hasta la Tercera Federación y Liga Femenina 2-, técnicos y representantes de los distintos comités autonómicos, se están reuniendo en la capital aragonesa con motivo del clínic arbitral de pretemporada de la Federación Española de Baloncesto.

Esta tarde de viernes tuvo lugar el acto central en el Pabellón Siglo XXI, donde se reunieron todos los participantes. El evento estuvo presentado por el exjugador y árbitro zaragozano Carlos Peruga, quién explicó el objetivo de estas jornadas: «Desde la FEB tenemos claro que el área de árbitros es estratégica y que necesitamos cuidarla. El clínic arbitral reúne a casi 400 personas y nos lleva a hacer un curso de formación, de refresco, pruebas tanto teóricas como prácticas para que todos los árbitros comiencen de la mejor manera posible y preparados las competiciones», explicó.

Ángel Pérez Bergua, Gabriel González de la Paz, Juan Luis Redondo y Carlos Peruga. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Una vez más, se ha demostrado la sinergia entre Zaragoza y el baloncesto, acogiendo un nuevo evento, algo que destaca Peruga: «Soy de Zaragoza y he vivido el baloncesto desde que era pequeño, como jugador, como entrenador y posteriormente como árbitro, que es lo que me ha hecho tener mi actividad profesional. Zaragoza ha sido siempre y es una ciudad de baloncesto, tanto sus instalaciones como su localización geográfica ayudan en este tipo de eventos. También para espectáculos, lo favorece la gente, la afición de Zaragoza al baloncesto es brutal».

Estuvieron presentes varias figuras del baloncesto español, como el secretario general de la FEB, Gabriel González de la Paz, quién, entre otros asuntos, explicó la nueva competición en la que se ha trabajado, la Copa España: «Este torneo venía en la cabeza de Elisa Aguilar (presidenta de la FEB) desde hace mucho tiempo. De esta manera, en la temporada habrá 91 encuentros más que serán dirigidos por tres árbitros. Creemos que va a servir como herramienta para toda la parte técnica de la Federación y que todos puedan ir progresando y mejorando».

Peruga: "Zaragoza es y ha sido siempre una ciudad de baloncesto, la afición aquí es brutal"

También acudió como anfitrión Pepe Arcega, quién se acordó de su etapa como jugador delante de todos los árbitros: «Cuando fui jugador no lo puse nada fácil, y como entrenador tampoco, pero al final de una etapa quedan los amigos y la amistad», afirmó.

El momento emotivo de este acto llegó con la despedida a Ángel Pérez Bergua como responsable del área arbitral de la FEB después de 16 años trabajando con ella: «Llevo retirándome casi dos meses porque he recibido muchas llamadas y mensajes vuestros de apoyo y agradecimiento. Siempre he sentido mucho apoyo, cariño y mucha disposición a trabajar y me hace feliz. He notado siempre mucho apoyo de la Federación. De una forma u otra nos vemos en las pistas», agradeció emocionado.