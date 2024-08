La España de Claudia Lostal no puede con Francia y se jugará el bronce con Italia

El paseo triunfal que estaba siendo el Europeo U 16 para la España de la aragonesa Claudia Lostal tuvo un final abrupto con la derrota en semifinales del combinado nacional ante una Francia superior durante todo el partido (57-65). Lostal aportó dos puntos y tres rebotes en diez minutos de juego.

Contaba España todos sus partidos por victorias aplastantes durante el torneo, pero las galas demostraron desde el principio que la película de este viernes iba a ser muy diferente. Con un parcial de 4-15 comenzó Francia, aunque las españolas reaccionaron y se llegaron a poner a dos puntos antes de que las rivales pegaran otro estirón hasta el 27-37 del descanso.

No bajaron el rimo las francesas tras el descanso y la segunda parte fue un constante quiero y no puedo para España, que no se rindió pero que recortó la renta cuando ya era tarde.

No obstante, Claudia Lostal y sus compañeras podrán resarcirse y colgarse el bronce. La selección se medirá a Italia esta sábado, a partir de las 18.00 horas, en el partido por el tercer y cuarto puesto.