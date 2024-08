El museo del ciclismo de Jaca, un templo con 50.000 reliquias que es referente en España

Solo una persona que ha mamado el ciclismo por los cuatro costados desde joven sería capaz de crear un museo con alrededor de 50.000 artículos que bien podrían servir para este deporte como guía histórica. Un viaje en el tiempo que toca con los dedos el presente gracias a una equipación magullada de Nairo Quintana tras sufrir una caída de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos hace escasas semanas y que incluye auténticas reliquias como un maillot del equipo Bertin-Milremo de 1960 u otro firmado de su puño y letra por mismísimo Marco Pantani. También se cuentan por miles los bidones, cascos, guantes y fotografías. El artífice de este colosal repertorio, tan cerca de ser inimaginable para la mente como inabarcable en el espacio físico, es José María Pérez y este templo a la devoción ciclista está en Jaca (Huesca).

Abrió sus puertas hace tres veranos a escasos metros de la Ciudadela, principal atractivo turístico del municipio, pero para entender su origen hay que retrotraerse varias décadas atrás. "Comenzó de muy crío, con 15 o 16 años, cuando empecé a practicar ciclismo y conocí a un buen amigo, cuya familia hizo de maestro para mí", responde Pérez. Porque sí, lo primero de todo fue el amor a la bicicleta. Luego ya llegaría el coleccionismo propiamente dicho. "Íbamos todos los años a ver la Clásica de Sabiñánigo, la Vuelta a Aragón cuando venía a Jaca o alguna Vuelta a España. Ahí tiraban bidones, bolsas de avituallamiento, alguna gorra y yo los recogía. Era la forma que tenía de aglutinar cosas", recuerda. Un germen coleccionista que marchaba de la mano de una suerte de prueba del algodón de su amor por este deporte ligado al territorio: el impulso de pruebas cicloturistas como la Marcha de la Jacetania o la Jaca-Olorón-Jaca o la presidencia del Club Ciclista Mayencos.

Y en esta dinámica de pisar asfalto se cruzó la revolución digital: "Fue la pera". "Durante muchos años iba cambiando con compañeros artículos para ampliar lo que tenía, pero llegó internet. Un primo me dijo que lo bonito sería tener camisetas [maillots en la jerga] y empecé con aquello. Hasta ese momento tenía alguna del Kas [equipo que se disolvió en 1988] porque siempre me había gustado lucirlo y cada año o dos me compraba una. Pero con internet compré una, otra, seguí comprando...y ahora tengo unas 3.000 en el museo. Ayer [este pasado jueves] llegó la última", relata. El museo está más vivo que nunca.

Para lograr estos preciados artículos cualquier vía es apreciada. Por su puesto, la web, fuente imprescindible para esta particular minería. "Todos los días busco páginas que las vendan. Muchas vienen de Italia, América, Ucrania, Australia...donde haya una asequible, lo intento", asegura Pérez, que traslada lo frustrante que es, en ocasiones, participar en las pujas que algunas organizan. "Me quitaron un maillot del Super U en los últimos cinco segundos", dice, aunque al poco logró resarcirse consiguiendo uno del equipo Fanini, pagando, eso sí, su cifra récord: 170 euros. "Ha sido la más costosa, pero sin duda hay otros que superan por mucho esa cifra", asegura, arrojando luz sobre este rincón oculto del coleccionismo vintage.

Pregunta. ¿Tiene alguna joya de la corona?

Respuesta. Entre 3.000 maillots no puedo quedarme solo con uno. Uno que estaría fijo entre los favoritos sería uno del año 65 del Inuri-Margnat Paloma, el último equipo donde corrió Bahamontes. Me lo dio uno de mis mejores amigos en Jaca que falleció el año pasado.

Pregunta. Imagino que será muy difícil escoger entre tantos con tantas historias detrás

Respuesta. Sí. También diría el maillot de Mucio Miquel, ganador dos veces de la Vuelta a Cataluña. Es de 1927, el más antiguo que tengo. Su familia me lo dio con lágrimas en los ojos sabiendo que se desprendían de algo de su tío abuelo. Le tengo mucho cariño también por eso.

"El museo número 1" en España

De entre esos 3.000 maillots, Pérez estima que 400 los ha conseguido precisamente así, a través de donaciones de particulares, familiares o incluso los propios equipos, que observan este museo ciclista de Jaca como el mejor lugar posible para descansar y homenajear a los que fueron sus portadores. Un reconocimiento a la labor de Pérez que éste homenajea con una fotografía junto a sus particulares mecenas que publica posteriormente en su Facebook.

Maillots Sparta de Praga / José María Pérez / Museo del ciclismo de Jaca

En estos tres primeros años de vida, calcula que habrán pasado por allí unas 5.000 personas venidas de Zaragoza, Madrid o incluso de más allá de los Pirineos, pero sobre todo del País Vasco, gigante incontestable de la afición nacional por el ciclismo. "Todos se muestran muy agradecidos por lo que ven en el museo y yo les explico", transmite, con la "necesidad de acercar el ciclismo a la gente" como motor principal de este gran proyecto vital.

"Si tuviera todo como muchos coleccionistas, apilado en un cuarto o debajo de la cama, no tendría el gasto que me obliga el tener la colección expuesta. Quise abrirlo al público no con fines lucrativos, sino para dar a conocer lo que tengo. Disfruto viendo a la gente que se acerca a visitar el museo", sintetiza.

Y es en este terreno de lo simbólico donde Pérez presume de lo más cercano que puede estar del orgullo por comparación: "De los 18 o 20 museos de ciclismo que tenemos en España, para mí el número 1 es el de Santiago Revuelta, fundador del equipo Teka, en Santander. El mío sería el segundo, pero el primero en número de piezas sin duda".