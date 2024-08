Pau Sans: "Aún no me lo creo, llevo soñando esto desde siempre"

Pau Sans y Francho Serrano hablaron después de haber sido los encargados de dar la victoria al Real Zaragoza en una segunda parte brillante del equipo.

El primero de los goleadores se mostró muy emocionado por haber logrado su primer tanto con la camiseta blanquilla: "Aún no me lo creo porque llevo soñando esto desde siempre y que se dé en un día como hoy en la remontada... Estoy muy feliz", afirmó.

Mientras, Francho a duras penas pudo expresarse después de dejarse la garganta en la celebración del gol de la victoria: "No tengo voz por la propia celebración de todo lo que he expulsado tras tanto tiempo parado y sufriendo", expresó el jugador.

Las quejas del Pitu

Por otra parte, en la rueda de prensa tras finalizar el encuentro, el entrenador del FC Cartagena, el Pitu Abelardo, se quejó de que el árbitro había perjudicado a su equipo en varios momentos del partido.

En primer lugar, en la jugada del segundo gol del Real Zaragoza, en una posible falta de Toni Moya sobre Pocho, que fue revisada por el VAR: "Hay una jugada donde le hacen una falta clara no, clarísima al Pocho porque no se cae al suelo, pero lo traban y no le dejan seguir", afirmó.

Abelardo también reclamó una segunda tarjeta amarilla para Keidi Bare, que habría dejado al Real Zaragoza con diez en un momento vital del partido: "Hay otra jugada clave que es la segunda amarilla a Keidi Bare, me parece clarísima", indicó.

Para finalizar, el técnico pidió unas mejores explicaciones sobre los criterios arbitrales para evitar este tipo de situaciones: "Hay que unificar criterios porque ya no sé cuando se pita una mano o es tarjeta. Hemos sido perjudicados. No voy a decir cosas porque encima me van a sancionar más y no merece la pena", añadió el entrenador del Cartagena.