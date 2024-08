Nuria Mallada: Leyenda en el césped y en el agua

La leyenda del fútbol femenino aragonés Nuria Mallada no es solo una referencia en el césped, también lo es en el agua. La aragonesa se proclamó el pasado domingo campeona del mundo de pesca de agua dulce en la categoría femenina junto a sus cuatro compañeras de la selección española por segunda vez. La anterior fue en 2017 en Hungría.

En este torneo celebrado en Portugal, las españolas quedaron primeras con 42,5 puntos y sus máximas perseguidoras fueron las neerlandesas, que consiguieron 48 puntos. El equipo que obtiene menos puntos es el que gana. Mallada todavía no es consciente de lo que ha logrado. «Aún no lo asimilo, la verdad. Yo creo que este triunfo tan grande lo vamos a ver más tarde cómo se merece porque no es nada fácil ganar dos campeonatos del mundo, hay muchísimo trabajo detrás», asegura.

La competición se dividió en dos días, en cada uno había una prueba. El primer día del torneo, las españolas obtuvieron 14 puntos, mientras que el resto de países tenían 20 o más puntos. El segundo día quedaron séptimas con 28.5 puntos y como afirma la pescadora aragonesa «el primer día nos colocamos con un buen margen que nos permitió ir muy tranquilas al segundo».

Para este torneo ha sido muy importante el hecho de que pudimos venir a entrenar

La estrategia seguida por el equipo español fue puntuar de manera regular. «Intentamos que nuestra puntuación grupal fuese regular, porque conseguir esa puntuación global entre todo el equipo es lo que te hace estar arriba y ha dado sus frutos. Y está muy claro que para este torneo ha sido muy importante el hecho de que pudimos venir a entrenar», asevera. Una de las claves de la victoria fue el hecho de que pudieron ir a entrenar a la zona donde se iba a desarrollar el Mundial. «Hace un mes me escapé con el resto de mis compañeras a entrenar y pudimos ver o intuir cómo se iba a desarrollar la competición y ha sido un aspecto fundamental para hacernos con el torneo», dice. Además, añade que «en la pesca puedes entrenar en tu sitio habitual lo que son aspectos de fuerza o técnica para meter y sacar la caña, pero al final hasta que no vas al sitio donde se realiza la competición no sabes ni siquiera qué tipo de pez hay, ni cómo se ha de pescar».

Recuerdo una conversación con mi padre de si quería seguir practicando el deporte y se lo agradezco todo

La pasión por la pesca le viene heredada por su padre, que desde que era pequeña la llevaba con él y lo que empezó como una simple afición se ha convertido en parte indispensable de su vida. «Para mi padre la pesca era un hobbie, al principio me apuntaba a los concursos de la comarca y de los pueblos cercanos a El Temple y con unos 7 años me apuntó al Campeonato Provincial de Huesca y ya con 9 años me clasifiqué para mi primer Campeonato de España», afirma orgullosa. Después de clasificarse para su primer Campeonato de España, Mallada tiene muy presente la conversación con su padre: «Recuerdo tener una conversación con mi padre de si quería seguir practicando el deporte, pero ya de manera mucho más profesional y yo tenía muy claro que sí. Ahora todo eso lo recuerdo con mucho cariño, porque después de todo este tiempo conseguir dos veces el Campeonato del Mundo es un auténtico triunfo y se lo agradezco todo a mi padre».

Ahora, ya retirada del fútbol profesional y trabajando como fisioterapeuta, tiene muy claro que su tiempo libre se lo va a dedicar a la pesca: «Quiero dedicarle más tiempo y seguir cosechando triunfos», finaliza.