Ancelotti maldice el calendario tras la grave lesión de Bernal y pasa palabra con la inscripción de Olmo: "Pregúntaselo a LaLiga"

Las ruedas de prensa de Carlo Ancelotti son como los partidos del Real Madrid en el inicio de pretemporada. Después de una fase de tanteo, en la que busca su sitio, acaba anotando los titulares que hacen falta para dejar clara su posición, y en consecuencia la del club, en temas importantes. Lo son el calendario, "que es demasiado apretado y no da tiempo a prepararse" o el gran rival, el FC Barcelona, que ha arrancado de la mejor manera después de certificar el pleno de tres triunfos en Vallecas con el debut de Olmo: "¿Su inscripción? Pregúntaselo a LaLiga".

No hay intervención en la que el italiano no ponga el grito en el cielo por la asfixia de fechas que le espera al Real Madrid en la temporada en la que aspira a ganar siete títulos. Para ello deberá jugar más de 70 partidos en secuencias como las de esta semana, en la que jugará tres encuentros: domingo frente al Real Valladolid (lo resolvió por 3-0 en el Bernabéu), jueves contra la UD Las Palmas y domingo otra vez ante el Betis.

Kylian Mbappé conversa con Carlo Ancelotti durante un entrenamiento del Real Madrid. / EP

Ancelotti, tras la lesión de Bernal: "Me produce tristeza"

En su intervención antes de viajar a Gran Canaria, Carletto fue preguntado sobre la lesión que se produjo este martes en el Rayo 1 - 2 FC Barcelona. El joven mediocentro azulgrana Marc Bernal, de apenas 17 años, se rompió el ligamento cruzado que le dejará en el dique seco esta temporada cuando estaba en plena progresión. El último diagnóstico añade que también tiene afectado el menisco.

"Es lo que sucede cuando el calendario es demasiado apretado y no hay tiempo para prepararse. Debes elegir entre el trabajo o las vacaciones. Y cuando acaban estas, llegan diez y once meses de trabajo. Es mucho. En agosto la intensidad es máxima y pilla sin la preparación adecuada. Es un problema para todos y produce mucha tristeza", reflexionó el italiano.

El Real Madrid ha perdido dos piezas en lo que va de temporada, a pesar de haberse disputado solo tres encuentros: Bellingham y Camavinga, dos bajas que, pese a no ser de larga duración, advierten sobre lo que vendrá. La grave lesión de Bernal, que llevó a Flick a decir que no se celebraría la victoria en Vallecas, eclipsó el protagonismo de Dani Olmo, quien pudo al fin debutar con la camiseta azulgrana, precisamente por la lesión de larga duración de Christensen.

El jugador del FC Barcelona Marc Bernal, tras la lesión sufrida en Vallecas. / Europa Press

Escepticismo con la ficha de Olmo y la nueva Champions

El defensa y pivote del FC Barcelona estará cuatro meses de baja frente a la previsión inicial más reducida. Esto es lo que ha permitido al conjunto que preside Joan Laporta inscribir a su fichaje más importante en este mercado de verano. Un movimiento intencionado y comentado en una categoría en la que el límite salarial está provocando problemas para inscribir jugadores en varios equipos. Sobre el método empleado por los azulgrana para dar de alta a Olmo, Ancelotti se limitó a decir que "esa pregunta es para LaLiga, nosotros respetamos las reglas y quién las decide".

Al Real Madrid también le toca acatar el nuevo formato de la Champions 2024/2025 que este jueves vivirá su primer sorteo de la fase liga, que sustituye a la fase de grupos. Aunque lo que le preocupa a Ancelotti no es el cómo, sino el cuánto. De partida ya habrá dos encuentros más que se suman a la larga lista de minutos a gestionar.

"Tenemos muchos recursos y la idea es hacer muchos cambios. Cuando arranque la Champions, el calendario se apretará. Hay que contar con eso. No tengo una opinión aún, porque no hemos jugado algo así. Paciencia y haremos una evaluación dentro de un año. A veces lo nuevo puede ser bueno", resumió.

Tchouaméni trata de controlar una pelota en el encuentro ante el Valladolid. / AP

Ancelotti: "No le pido a Tchouaméni hacer de Kroos"

La responsabilidad de gestión de cansancio y protagonismo será compartida esta temporada. Después del triunfo frente al Real Valladolid, Ancelotti mandó un aviso a la plantilla: "Hay que ser responsables". La declaración llegó tras el gesto torcido de Vinicius por su sustitución en el minuto 85, en lugar de Dani Ceballos. El italiano quiso aclarar que su consejo era para el conjunto del grupo. "No iba por nadie, sino genérico. Expresé mi opinión sobre el tema nada, más. Hay que ser crítico", sentenció el técnico del Real Madrid.

Finalmente, el preparador dijo no está preocupado lo más mínimo por la sequía en Liga de Mbappé y quien pide que no se traten por igual a Kroos y Tchouaméni después del debate abierto en la posición de pivote: "No le pido hacer de Kroos, como a Kroos no le pedía ser Tchouaméni. El equipo debe acostumbrarse a cada uno".

Lo único que Ancelotti pide, a estas alturas, es suerte y salud para evitar contratiempos severos como los del curso pasado en los que empezó perdiendo a Courtois y Militao por lesiones de gravedad. Bajas solventadas por la fuerza del grupo, que vuelve a reclamar, para terminar con un resultado igual o mejor que el de la temporada pasada, en la que conquistó Champions, Liga y Supercopa de España.