La ilusión de Fernández y Oliveira

Motorland ya empieza a calentar motores para lo que viene este fin de semana con la celebración de la duodécima cita del Mundial de motociclismo. Alcañiz no albergó la carrera el año pasado debido a que los circuitos españoles, Aragón, Cheste, Cataluña y Jerez, entraron en rotación. Raúl Fernández y Miguel Oliveira son dos de los veintisiete pilotos que pugnarán este domingo por alzarse con el primer puesto en Alcañiz. Ambos pertenecen al equipo Trackhouse Racing y llegan a estas alturas de la competición en el decimosexto puesto en el caso de Fernández y en el decimotercero, de Oliveira. Ambos han estado en Zaragoza en un acto promocional en Motocard.

En lo que respecta al corredor español, será la segunda vez que corra en territorio aragonés. En la única carrera que ha disputado quedo vigésimo, aunque comenta que «el trazado del GP de Aragón me gusta porque es muy rápido y me facilita mucho el trabajo durante la carrera». El portugués conoce mucho mejor el circuito porque ya ha corrido cinco veces en él, además en todas ellas ha conseguido puntuar y este año tiene muy claro que «yo lo que espero es ganar, porque llego muy motivado a esta carrera, aunque sé que no va a ser nada fácil», recalca.

El viernes comienzan los primeros entrenamientos libres de los corredores y ambos reconocen que a partir de las primeras sesiones tendrán más en mente los objetivos para la carrera. «A partir del viernes veremos las sensaciones que nos transmite el circuito y trabajaremos en ellos», reconocen ambos pilotos. En cuanto a los objetivos personales de cada uno, Raúl se muestra muy cauto y quiere esperar a ver cómo se siente en la pista. «Para mí es la primera vez que compito con la Aprilia en Aragón y en MotoGP he corrido solo una vez y lo que voy a hacer es fijarme en las Ducati, que son las que están marcando la referencia en las últimas tres-cuatro carreras y partiendo de eso, sacaré un objetivo», afirma. Oliveira, pese a que quiere ganar, reconoce que «para ganar muchas cosas tienen que salir bien a lo largo de la carrera y del fin de semana, dependiendo que lo que suceda en la clasificación y cómo quede en la parrilla sabré si puedo quedar mejor o peor».

En España ambos suelen rendir y sentirse cómodos encima de la moto. Esta temporada se han disputado los GP de Cataluña y de Jerez. Raúl consiguió en tierras catalanas su mejor posición este año con un sexto lugar y en el circuito del sur del país acabó undécimo. Por su parte, Oliveira obtuvo sus dos mejores lugares en los circuitos de Jerez y de Portugal, su país natal, y su siguiente mejor posición la logró en Montmeló con un décimo puesto. Pero aunque las estadísticas muestren que compiten a mayor nivel en España no quieren vender la piel del oso antes de cazarlo. «En España solemos correr muy cómodos, pero las sensaciones del circuito serán la clave», dicen ambos corredores.