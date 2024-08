Teresa Perales, María Delgado, Fernando Galé y Jorge Cardona, los primeros aragoneses en debutar mañana en París

Dos semanas y media después de que finalizar los Juegos Olímpicos, esta tarde dan comienzo los Juegos Paralímpicos de París, con la participación de ocho deportistas aragoneses. Mañana se disputará las primeras jornadas, después de la ceremonia de inauguración realizada hoy, y tres de los nuestros debutarán ya el primer día. Teresa Perales y María Delgado en natación, Fernando Galé en arco y Jorge Cardona en tenis de mesa, serán los primeros en representar a Aragón en París.

La ganadora de 27 medallas paralímpicas, Teresa Perales, se sumergirá en la piscina para disputar la clasificación de los 100 metros espalda S2. La aragonesa comenzará su prueba a partir de las 10.13 desde la calle 3, yendo en la segunda eliminatoria. De llegar a la final, esta la disputaría mañana por la tarde sobre las 18.10. Tras años volviendo a aprender a nadar con un solo brazo después de una lesión en el hombro, estos Juegos son muy especiales para Teresa: "Es como vivir una nueva discapacidad, pero como la cabeza la tengo muy bien amueblada y siempre he tirado de ella. Siento que ya tengo una medalla puesta y es que me siento tremendamente orgullosa de no haberme rendido", explica.

En la misma mañana que Perales, también competirá María Delgado en la clasificación de los 100 metros mariposa S13. Su turno será a partir de las 11.11 saliendo desde la calle 6 de la primera eliminatoria. La final la nadaría a las 20.15 en la misma jornada.

El arquero Fernando Galé también debuta en estos Juegos Paralímpicos en la categoría individual con arco compuesto. Su turno llegará a partir de las 17.00, yendo en la posición veinte para realizar sus lanzamientos.

Por último, Jorge Cardona debutará en sus cuartos Juegos a las 10.45, con el partido de dobles junto a su compañero Ander Cepas. Delante tendrán a la pareja brasileña formada por Luis Filipe Manara y Claudio Massad.