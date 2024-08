El aragonés Pablo Castrillo, ganador de la Etapa 12 de la Vuelta España

El ciclista aragonés Pablo Castrillo del equipo Kern Pharma ha ganado este jueves la duodécima etapa de La Vuelta 2024, entre Ourense Termal y la Estación de Montaña de Manzaneda sobre 137,5 kilómetros. El jaqués fue el más inteligente de la fuga vencedora, y supo sufrir para levantar los brazos y señalar al cielo dedicando el triunfo. Ha marcado un tiempo de 3.36:12, ocho segundos por encima de su perseguidor el británico Max Poole.

Castrillo, debutante en una Gran Vuelta, logró su primer triunfo como profesional en homenaje a Manolo Azcona, creador de la AD Galibier que puso el germen que ha dado lugar a su equipo, y que falleció este miércoles. "Me he acordado de Manolo, que ha fallecido esta noche, y le dedico esta victoria. Esta victoria es para todo el equipo y para mi familia, pero sobre todo para Manolo Azcona. Toda la etapa he estado pensando en él para dedicarle el triunfo", dijo el ciclista aragonés en la meta de Manzaneda.

Entre sollozos y tremendamente emocionado, Castrillo se congratuló de haber "podido ganar una etapa en la Vuelta a España". En ese sentido, confesó que "en los últimos kilómetros" ha "sufrido mucho", que no se "fiaba de nadie" y que ha "tirado con todo" lo que tenía" para llegar primera a la meta. El español ha llegado a tener una renta de más de medio minuto y el de Kern Pharma ha sabido sufrir pese a la presión que le impusieron sus perseguidores, que no llegaron a recortar esos 25 segundos de renta, y que no tuvieron las fuerzas suficientes para impedir el primer triunfo español en esta Vuelta. "Estoy sin palabras", ha dicho el ciclista de Jaca, que no paraba de llorar ni de recibir felicitaciones de toda la caravana de la carrera.

La ronda española disputará este viernes su decimotercera etapa por un recorrido de media montaña entre Lugo y el Puerto de Ancares sobre 176 kilómetros, que finalizará en un puerto de primera categoría que será el aperitivo ideal a un fin de semana decisivo para la general. En esta subida, los últimos en vencer fueron Joaquim 'Purito' Rodríguez en 2012 y Alberto Contador en 2014. En la general no hay cambios, O'Connor retiene el jersey rojo, con Primoz Roglic segundo a 3:16 y Enric Mas, tercero a 3:58.