Reducir, reutilizar y reciclar

Un gesto mínimo para concienciar a muchos. En 2019, Kilian Jornet, siempre Kilian, volaba hacia el récord de la prestigiosa Sierre-Zinal, cuando su grandeza iluminó a la ‘sociedad trailera’. Sin mirar al reloj, palpando su corazón de montañero comprometido, de amante de la naturaleza, redujo su ritmo para tirar en una bolsa de basura el vaso de un avituallamiento. Esa imagen llevaba implícito un potente derechazo: ‘Si el mejor de los mejores lo hace, ¿por qué tú no?’

El impacto medioambiental que tienen las carreras de montaña, la huella que dejan sus participantes sobre un ecosistema delicado, es un debate que se han tomado muy en serio en la Trail Valle de Tena. Lejos del ‘Greenwashing’ cosmético, su organización ensalza el lema con medidas que potencian la sensibilización y las buenas prácticas sostenibles entre los 1.800 participantes que este fin de semana rondan entre sus cuatro categorías por la delicada Reserva de la Biosfera Ordesa Vignemale.

Respeto o sanción

No hablamos de etiquetas, hablamos de hechos que pueden llevar hasta la descalificación del deportista por incumplir un protocolo de conducta medioambiental responsable que se comprometen a seguir. No respetar el recorrido balizado, acortar fuera de sendero erosionando un terreno sensible o no depositar los residuos en los puntos indicados son actos que generan una sanción definitiva.

Aunque llamativa, la filosofía no es simplemente punitiva y el rango de acción principal es pedagógico. La Trail Valle de Tena fue la primera carrera que obtuvo el distintivo ‘Green CXM Trail Fedme’ por esta implicación. «No es tan importante el sello como hacer las cosas bien para reforzar esta apuesta por el respeto al medio y la sostenibilidad. Mejorar paso a paso», dice Angélica Moreno, voluntaria y asesora medioambiental.

Ella es una cara reconocida en el evento desde hace tres años. Este viernes fue una más en el briefing de bienvenida explicando el protocolo y reglamentación medioambiental. «Este año lo hemos hecho en directo para poder responder a las dudas que surgen», añade.

No es la única charla que imparte. Su disponibilidad es total. Desde este sábado estará en el punto de información ambiental activo durante todo el fin de semana en Panticosa. Esa dinámica de educación y sensibilización llegó estge viernes hasta los más pequeños en el colegio con el ‘juego de las 3R’s’ y un taller de reutilización, convirtiendo botellas de plástico en maceteros.

La formación se extiende a los voluntarios. Porque en esta prueba, en cada puesto intermedio, en cada avituallamiento, hay un responsable medioambiental que supervisa el cumplimiento de los protocolos, controla la gestión de residuos, informa a atletas y aficionados de normas y puede aplicar las sanciones. Los envoltorios y envases plásticos se reducen a la mínima expresión y la fruta se pela para no ver mondas tiradas por cualquier lado. «Los geles llevan el dorsal del corredor para, si se han arrojado en una zona no habilitada saber quién ha sido», añade.

La implicación abarca a una organización «supersensibilizada». Por ejemplo, durante las semanas previas se han emitido píldoras informativas en las redes sociales para señalar distintos temas como la prohibición de abandonar los bastones o incentivar el uso del transporte público, un aspecto que se potencia con un autobús que sube al Balneario a los corredores de la 4K. «Además contabilizamos la huella de carbono de los coches de la organización para reducirla», aclara Moreno, que al finalizar el evento redacta un informe para hacer balance y plantear mejoras.

El reciclaje es un dogma. Hay contenedores para diferenciar papel, plásticos, orgánico y resto en distintos puntos y en esta edición «se ha añadido una segunda isla en la meta, donde, por las aglomeraciones se dan más descuidos», indica Angélica. Solo en este lugar se pueden usar vasos, pero son reutilizables y la vajilla es compostable. La misma Comarca del Alto Gállego dispone de un stand para promocionar su campaña con el quinto contenedor de compostaje.

El respeto al medio es máximo. El 80% del trazado recorre senderos existentes y es aprobado por el INAGA. Se utilizan balizas reutilizables y no se usa pintura. Los terrenos sensibles, como humedales, están señalados, y se limita las horas nocturnas de la mayor distancia (78k, incluyendo el Garmo Negro (3.051) para no alterar la fauna y flora con ruidos y luces.