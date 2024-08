La resaca de la gesta de Pablo Castrillo

Pablo Castrillo ganó el pasado jueves la etapa número 12 de la Vuelta España, convirtiéndose en el primer español en vencer en la edición actual y en el segundo aragonés en lograrlo desde que lo consiguiese Ángel Ibáñez en 1967. Pero un campeón no se construye solo, sus más allegados han sido parte fundamental en el crecimiento y formación del ciclista jaqués. Y es que los padres del ganador sienten este momento como muy pocos en su vida. «Estoy en una nube, aún no me lo creo. Lo que ha logrado es algo histórico, no lo voy a olvidar en la vida», dice Máximo Castrillo. Mientras, Ana Zapater comenta que «fue increíble. Yo pensaba que se había escapado demasiado pronto y que se iba a desfondar antes de tiempo. Tuve claro que iba a ganar cuando quedaban cuatro kilómetros. Mi mayor ilusión era que acabara la Vuelta, así que verle ganador de etapa me hace estar tan orgullosa».

Aunque durante poco tiempo, ambos lograron hablar con su hijo. «Lo he escuchado muy tranquilo y muy feliz, pero tiene los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada», afirma su madre. Ambos comentan emocionados que «nos ha dicho que esta victoria no era solo suya, también era nuestra. No vamos a olvidar esas palabras en la vida».

Tras la etapa, tienen opiniones dispares sobre cómo va a afrontar su hijo el resto de la Vuelta. Su madre piensa que «apoyará a sus compañeros porque tiene ese espíritu de ayudar y de compañerismo. Pero estaré muy expectante a la contarreloj, porque a los Castrillo es una prueba que se nos da muy bien». En cambio, «tengo muy claro que irá a por otra etapa. Es un luchador y sé que lo hará, pero antes se tiene que recuperar mental y físicamente», asevera su padre.

Pero Pablo no cuenta solo con el apoyo de sus figuras paternas. Su hermano y también ciclista, Jaime Castrillo, es uno de sus referentes en la vida y el deporte. «Jaime ha grabado la parte final de la carrera de su hermano para tener ese recuerdo bien guardado», relatan sus padres muy contentos. El mayor de los Castrillo es un pilar fundamental en la vida y en el deporte para Pablo. La propia madre de ambos lo asegura: «Jaime es un referente para su hermano en todo, siempre que pueden están hablando y animándose».

En Jaca, lugar de nacimiento y residencia de Castrillo, ya están preparando un recibimiento para el joven ciclista. «Ya he hablado con el alcalde y con el concejal de deportes para celebrar un homenaje aquí. Además, Jaime también va a organizar un evento de ciclismo por la zona y lo quiere presentar también en Jaca. Así que uniremos ambos eventos y será algo precioso y muy bonito», comenta orgullosa su madre.